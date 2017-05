Medicii acuzaţi că au luat 1.097 de şpăgi, într-un caz de pensionări pe caz de boală, condamnaţi la 4 ani de închisoare. „E prea lacomă! Întrece orice măsură”

Cele două femei au doborât orice record privind numărul de mite primite în patru luni: 1.097 de şpăgi (Iulia-Maria Mihai - 487 şi Camelia Săndulescu - 588). Mita era în bani (100 -200 de lei) şi alte bunuri: produse alimentare, cosmetice, cafea. După executarea pedepsei, Curtea de Apel Piteşti le-a interzis celor două femei, mai multe drepturi pe o perioadă de 4 ani: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii.

Cum a început totul

Totul începe în februarie 2014, atunci când procurorii DNA au primit informaţii că mai multe cadre şi asistente primeau mită de la persoane dispuse să se pensioneze prematur pentru incapacitate de muncă, în schimbul documentelor medicale. Procurorul DNA a făcut şi un profil al „clienţilor” amatori de pensie pe caz de boală: persoane între 45-60 de ani, disponibilizate sau al căror loc de muncă a fost restructurat.

În martie 2014, unul dintre pacienţi a făcut plângere şi a declarat că Săndulescu primeşte sume cuprinse între 100 şi 200 de lei pentru emiterea unor acte medicale nelegale. Imediat, procurorii DNA au luat mandate de la judecători şi au montat aparatură de supraveghere audio-video în cabinetele medicale şi i-au monitorizat ambiental pe cei implicaţi.

Interceptată în cabinet

Sute de persoane au fost filmate atunci când dădeau mita medicilor. Pe 13 februarie 2014, Camelia Săndulescu a dat o decizie de pensionare în mai puţin de două minute. La ora 11.13, în biroul ei a intrat pacientul Bidilă. Acesta i-a înmânat o bancnotă soţiei sale, care pune banii pe biroul medicului, care îi mulţumeşte. Studierea actelor a durat mai puţin de două minute. Totul fără a examina medical persoana.

Săndulescu: Mulţumesc! De unde sunteţi?

Bidilă: Din Slobozia!

Săndulescu: Da, din Slobozia! Acum sunteţi de-ai mei. Luaţi loc puţin! Bine. O să vă dea……. Ne vedem la anul…. Cred că pe 11 sau pe 12, să vedem, mă uit la calendar. Da? Să fiţi sănătos şi aşteptaţi în hol, da?

Bidilă: Da!

Săndulescu: Decizia. Încet, să vă lase cineva să staţi şi să intre Stăncilă!

În alte situaţii, Camelia Săndulescu primea atât sume de bani, cât şi bunuri, potrivit DNA.

„Poate vin ăştia şi o filmează!”

Într-o discuţie telefonică, asistenta Ionela -Tatiana Vergea i-a spus colegei sale Nicoleta că medicul Iulia- Maria Mihai nu mai voia să implice asistentele în lanţul mitei. Ea a dispus ca asistentele să nu mai stea în birou cu medicul primar, iar toate asistentele au fost mutate întrun singur cabinet.

Ionela - Tatiana Vergea: Nenorocita de Mihai, fată! Şi stai să vezi: acum a aflat lumea că fiecare mai are câte unul…aah, de ce mă? Se feresc de voi? Ia să le punem noi nişte camere de filmat, să vedem ce fac ele singure în cabinet! Totul porneşte numai de la escroaca de Mihai, şi Mihai spunea că vrea două cabinete: vrea cabinetul lui Toma şi cabinetul ei, să le lucreze ea, să şi le organizeze ea, să ia şi la cabinetul unu ce vrea, la cabinetul doi ce vrea şi restul să facă un alt cabinet în care…..Poate vin ăştia şi o filmează!

Nicoleta: Dar ea zice că vrea să facă toate alea, îţi dai seama, face ea toate alea? Ea se dă mare că face toate alea. Păi, atunci voi ce mai faceţi?

Vergea: Şi directoarea a zis: nu, eu totuşi la asistente, asta e, peste tot medicul a lucrat cu asistenţii! Nu există medic fără asistent! Că un asistent…. Poate să aibă un medic şi trei asistente... că la un moment dat a început şi Stoian (Gabriel Stoian, director adjunct la Casa de Pensii Argeş - n.r.) să râdă, adică: „Hai, fă, ce dracu vreţi acilea? Să staţi singure să luaţi voi şpăgi şi astea să nu vă vadă, că vă pârăşte?”.

„Întrece orice măsură”

Ionela - Tatiana Vergea era nemulţumită că medicul Iulia - Maria Mihai nu împărţea cu asistentele mita.

Vergea: O punea pe a mea, da, o săpa! Ascultă-mă, aşa făcea! O săpa şi a mea trebuia să plece singură! Fată, dacă e olteancă!

Nicoleta: Da, fată, dar e prea rea! E rea şi Dumnezeu nu iartă, să ştii! Are tot ce îşi poate dori un om! Şi ea vrea mai mult? Nu ştiu, e un păcat, nu ştiu! Zău, dacă nu!

Vergea: Păi aşa a zis şi Simona. Bă, dar nu îi mai ajunge!

Nicoleta: Exact, Tatiana are tot ce îşi poate dori un om: şi poziţie, şi faimă, şi bani, şi bărbat, şi copil, şi de toate! Ce mai vrea?... E prea rea! I se înfundă….Nu îi mai ajunge, fată. E prea lacomă! Întrece orice măsură, orice bun simţ, fată, şi când mai ai ceva în plus mai dai şi la altul care n-are!

Vergea: Exact!

Nicoleta: Dar numai tu, numai tu?

Vergea: Ce dracu’! Cu o singură gură mănânci, nu mănânci cu cinci!

Nicoleta: Din pomană, pomană se face, ştii? Dacă tu dai, şi Dumnezeu îţi dă pe altă parte!

Vergea: Ştii că dar din dar se face rai!

Nicoleta: Exact! Dacă iei numai tu, numai tu! Auzi, dar dacă s-au prins şi ăştia, îţi dai seama!

Potrivit procurorilor DNA, din această convorbire telefonică rezultă că asistentele medicale cunoşteau că Mihai primea „şpăgi” de la pacienţi şi erau indignate de perseverenţa acesteia.

Pensionarea medical anticipată

Procurorii DNA au explicat că prin plata acestor sume se urmărea pensionarea medicală anticipată a unor persoane a căror stare de sănătate nu justifica această decizie, prin atestarea nelegală a diverse grade de incapacitate de muncă sau verificarea sumară a documentelor prezentate pentru examinările medicale obligatorii, iar în unele situaţii pentru emiterea deciziei de pensionare.

„Astfel, au existat situaţii în care, într-o singură zi, medicul Mihai Iulia Maria a primit într-o singură zi sume de bani şi alte foloase de la peste 20 de persoane care s-au prezentat la cabinetul de expertiză”,arată DNA.

Cum se dădea şpaga

Potrivit actelor de urmărire penală efectuate, banii le erau remişi celor două inculpate în următoarele modalităţi concrete:

persoanele solicitante au inserat printre actele medicale prezentate inculpatelor sume de bani pe care acestea, luându-şi măsuri de precauţie, şi le-au însuşit;

persoanele solicitante au pus sume de bani pe masa de lucru a inculpatelor sau le-au înmânat acestora, pe care, de asemenea, şi le-au însuşit;

persoanele solicitante au introdus sume de bani direct în buzunarele inculpatelor;

persoanele solicitante au remis inculpatelor, separat, sau împreună cu sume de bani, diverse foloase, în marea lor majoritate produse alimentare, parfumuri şi alte produse cosmetice, bijuterii, obiecte decorative;

inculpatele au primit, în unele cazuri, sume de bani care se aflau în dosarele medicale puse la dispoziţie de către asistentele medicale;

de fiecare dată când au primit sume de bani sau alte foloase, inculpatele şi-au luat măsuri de precauţie ca această activitate să nu fie observată de alte persoane (acopereau imediat sumele de bani cu diverse înscrisuri atunci când în încăpere mai intra cineva, iar după primirea sumelor de bani sau a foloaselor, într-un interval de timp foarte scurt, le ascundeau în anumite zone aflate în apropiere).

Anchetatrii au arătat că în toate cazurile în care cele două femei au primit sume de bani sau foloase cu titlu de mită, „au evitat orice discuţie legată de remiterea acestor bani sau foloase, evitând, de asemenea, să atingă pentru un timp foloasele primite de la persoanele pe care nu le cunoşteau foarte bine”.

„În condiţiile în care inculpatele observau remiterea sumelor de bani sau a altor foloase, completau apoi cu rapiditate actele medicale de dispoziţie după care, fără să examineze clinic persoanele solicitante, le cereau acestora să părăsească biroul pentru a primi deciziile, avizele sau certificatele de la asistentele medicale”, acuzau procurorii DNA.

Totul dura 2-3 minute

De cele mai multe ori, întreaga procedură cu persoana solicitantă dura circa 2-3 minute sau, în unele situaţii, mai puţin de un minut, interval de timp foarte scurt în care inculpatele „examinau” actele medicale şi emiteau deciziile pentru stabilirea gradului de invaliditate, avizele pentru prelungirea concediilor sau certificatele pentru stabilirea capacităţii de muncă, arată procurorii DNA.



Potrivit anchetatrilor, au existat, de asemenea, situaţii în care Mihai şi Săndulescu au primit bani sau alte foloase cu titlu de mită în contextul în care au permis persoanelor solicitante să depună documentaţii medicale incomplete ori care nu susţineau diagnosticul la momentul respectiv.