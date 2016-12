Fosta directoare a Centrului de Transfuzii Slobozia, care refuza să dea sânge pacienţilor, iar şapte au murit, condamnată la 11 ani de închisoare

Stoian a fost găsită vinovată pentru organizarea activităţii transfuzionale în vederea obţinerii de avantaje materiale prin valorificarea sângelui şi a componentelor sangiune umane în formă continuată şi pentru 13 infracţiuni de instigare la abuz în seviciu. Sentinţa nu este definitivă.



Magistraţii Judecătoriei Slobozia au condamnat-o, la finalul unui prces care a durat doi ani şi jumătate, la 11 ani şi opt luni de închisoare pe fosta directoare a Centrului de Transfuzii Slobozia, Cristiana Maria Stoian, trimisă în judecată pentru că a refuzat mai mulor pacienţi dreptul de a primi sânge.



Conform sentinţei Judecătoriei Slobozia, Cristiana Stoian a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru infracţiunea de organizare a activităţii transfuzionale în vederea obţinerii de avantaje materiale prin valorificarea sângelui şi a componentelor sangiune umane în formă continuată şi câte doi ani de închisoare pentru 13 infracţiuni de instigare la abuz în seviciu.



În final, judecătorii au contopit pedepsele, aplicând pedeapsa cea mai grea, aceea de trei ani inchisoare, la care au adăugat sporul obligatoriu de o treime din celelalte pedepse stabilite (13 pedepse de câte doi ani de închisoare), rezultând 11 ani şi opt luni de închisoare.



În acelaşi dosar au fost condamnate alte şase angajate ale Centrului de Transfuzii Slobozia. Una dintre acestea a primit patru ani de închisoare cu executare pentru mai multe fapte de abuz în servciu, iar celelalte cinci au primit pedepse cu suspendare, cuprinse între un an şi doi ani de detenţie, pentru infracţiuni de abuz în serviciu, fals intelectual sau organizarea activităţii transfuzionale în vederea oţinerii de avantaje materiale prin valorificarea sângelui şi a componentelor sanguine umane.



Prin aceeaşi sentinţă, Cristiana Stoian este obligată să plătească 2.000 de lei cheltuieli materiale unei persoane care s-a constituit parte civilă în proces, dar şi 25.000 de lei cheltuieli judiciare, în timp ce celelalte şase condamnate trebuie să achite în total 19.000 de lei cheltuieli judiciare.



În acelaşi dosar, o altă angajată a Centrului de Transfuzii Slobozia a fost achitată de acuzaţiile aduse, iar faţă de alta a încetat procesul penal.



În iulie 2014, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia au început urmărirea penală faţă de directoarea de la acea vreme a Centrului de Transfuzie Sanguină Slobozia, medicul Cristiana Maria Stoian şi faţă de mai multe angajate ale instituţiei, acestea fiind acuzate că au pus la punct o reţea prin care obţineau venituri din alocarea flacoanelor cu sânge.



Directoarea Cristiana Stoian a fost acuzată că nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu şi a refuzat să dea sânge unor pacienţi internaţi la Spitalul de Urgenţă Slobozia, vătămându-le astfel drepturile şi interesele legitime. În unul dintre cazuri, procurorii au identificat o pacientă în vârstă de 13 ani căreia Cristiana Stoian a refuzat să îi dea sânge ”pe considerente de origine etnică”, iar anchetatorii au descoperit şi situaţii în care tineri cu vârste de 14 şi 19 ani nu au primit sânge pentru că şefa centrului a refuzat eliberarea acestuia. Conform documentelor de urmărire penală, Stoian decidea în mod arbitrar cine primeşte sânge pentru transfuzie, în funcţie de simpatia sau antipatia sa faţă de unii medici sau de intervenţiile unor terţe persoane, inclusiv din mediul politic.



Procurorii au stabilit, pe parcursul cercetărilor, că şapte dintre bolnavii cărora Cristiana Stoian şi subalternele acesteia au refuzat să le dea sâge au murit.



Anchetatorii au identificat de asemenea o situaţie în care Stoian a refuzat eliberarea unui flacon de sânge pentru un copil, motivând: ”lasă, că nu-i trebuie la 14 ani sânge”, iar când asistenta i-a spus că copilul are hemoglobina de 9,4, şefa Centrului deTransfuzii Slobozia a răspuns că va elibera flaconul de sânge când hemoglobina copilului va scădea sub 7.



Anchetatorii au susţinut totodată că fosta şefă a Centrului de Transfuzii Slobozia nu aprobat nicio solicitare din partea medicilor fără acordul ei personal sau telefonic, deşi nu intra în atribuţiile sale să decidă peste medicul curant dacă un pacient are sau nu nevoie de sânge.

