În exclusivitatea pentru Adevărul, acesta a răspuns la câteva întrebări:

Întrebarea mea de acum este aceeaşi pe care i-am adresat-o cu puţin timp în urmă Secretarului General al NATO, Jens Stoltenberg: ce presupune exact intenţia de a cotinua prezenţa avansată a Alianţei în această zonă a noastră?

Asta înseamnă că NATO a adoptat o perspectivă de 360 grade asupra propriei sale securităţi. A existat o presiune asupra Statelor Baltice dar este la fel de important ca NATO să-şi apele în acelaşi timp şi flancul său sudic. Aceasta este logica în spatele desfăşurării aici, în România, a avioanelor noastre Typhoon şi din această cauză aducem o asemenea contribuţie foarte importantă la acest exerciţiu care se desfăşoară acum în ţara dvs. Participă multe trupe britanice, iar exerciţiul NOBLE JUMP 2017 face parte din demonstraţia că suntem capabili să răspundem oricând, în orice moment la orice formă de agresiune asupra teritoriilor din această parte a Alianţei.

Din punctul dvs, de vedere, vedeţi o creştere a nivelului sau numărului de ameninţări venite din partea Rusiei?

Am văzut asta începând deja cu ani în urmă, odată cu anexarea Crimeei, apoi am văzut acţiuni subversive în estul Ucrainei, apoi am văzut un număr de ameninţări hibride la adresa democraţiilor din vestul Europei. Din această cauză, este foarte important ca Rusia să înţeleagă că, chiar dacă NATO este o alianţă defensivă, suntem gata să ne apărăm cum se cuvine, să venim în ajutorul oricăruia dintre cele 29 de ţări membre în cazul unui atac.

Credeţi că Rusia va înţelege exact acest mesaj, speraţi că lucrurile ar putea reveni vreodată la normalitate, „business as usual”?

Nu poate exista în acest moment situaţia de „business as usual” atâta timp cât persistă situaţia din Ucraina. Atâta tip cât nu sunt respectate Acordurile de la Minsk, nu poate fi vorba de o întoarcere la situaţia „business as usual”. Vom continua dialogul cu ruşii urmărind detensionarea situaţiei, le vom explica desfăşurările noastre de forţe, vom continua să colaborăm cu ruşii în acele zone ale lumii unde ei au o reală influenţă, aşa cum e Siria. Dar nu poate exista „business as usual” atâta timp cât există această ocupare a teritoriului suveran al Ucrainei.

Cât de importantă este, în aceste condiţii, zona Mării Negre?

Este extrem de importantă şi aş dori să-i asigur pe prietenii noştri că Marea Neagră nu a devenit nicidecum un „lac rusesc”!

Exact asta ni s-a spus: este un lac rusesc!

Ei bine, nu este! Nu e adevărat! Vom continua exerciţiile în zona aeriană deasupra Mării Negre şi Marina Regală britanică va continua să efectueze vizite în porturile de la Marea Neagră, iar alte unităţi din cadrul NATO vor face exact acelaşi lucru, aşa că puteţi fi siguri că vom continua să apărăm această zonă de teritoriu NATO, exact la fel cum facem şi în cazul Statelor Baltice.

Ce ne puteţi spune despre nivelul şi calitatea cooperării cu armata română?

Avem o cooperare extrem de solidă, există un important contingent românesc în acest exerciţiu NOBLE JUMP, suntm în stadiul în care creşte obişnuinţa noastră de a lucra împreună, să folosm fiecare echipamentele celorlalţi, să creştem nivelul de interoperabilitate şi să ne cunoaştem reciproc doctrina militară. Esenţial este că suntem cu toţii parte din NATO, asta înseamnă şă lucrăm împreună şi, acum, lucrăm împreună.