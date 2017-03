Eduard Hellvig: E important ca toate activităţile SRI să se încadreze strict în limitele constituţionale şi ale legilor

„Raportul nostru este o radiografie precisă asupra unui an greu, bogat în provocări, dar pe care România l-a trecut cu bine. Strategia SRI, în 2016, a fost de a ţine departe de graniţele ţării orice ameninţare la adresa securităţii naţionale. Au fost întreprinse măsuri de descurajare a oricăror acţiuni ilicite în domenii ca: securitate cibernetică, contraspionaj, extremism şi crimă organizată. De exemplu, au fost instituite aproximativ 6.000 de măsuri de nepermitere sau interzicere a intrării în România”, a afirmat Eduard Hellvig.



El a mai spus că, „pentru susţinerea deciziei în stat, SRI a avut constanţă în informarea beneficiarilor legali şi a îmbunătăţit vizibil comunicarea cu aceştia, fapt susţinut de o creştere semnificativă a reacţiilor pozitive primite de la decidenţi”.



„În 2016 au fost realizate sute de activităţi de cooperare internaţională şi au fost gestionate în comun operaţiuni şi proiecte parteneriale. Acest lucru aşează Serviciul Român de Informaţii într-o poziţie importantă la nivel internaţional”, a completat el.



Hellvig a dat asigurări că modernizarea şi consolidarea SRI nu se vor opri.



„Am intrat într-o nouă etapă. Mi-am propus ca în mandatul meu să optimizăm resursele acestui serviciu, să le gestionăm eficient şi responsabil, iar acest proces odată început, vă garantez că este ireversibil. Modernizarea şi consolidarea noastră nu se vor opri. Avem ofiţeri de top şi manageri abili care vor duce la bun sfârşit această opţiune asumată”, a subliniat directorul Serviciului.



El a susţinut că, în 2017, SRI îşi doreşte să „îşi regăsească locul firesc într-o societate democratică, acela de furnizor de informaţii pentru decidenţii statului, de avertizor timpuriu asupra riscurilor, de promotor al intereselor naţionale de securitate”.



Eduard Hellvig a mai spus că toate activităţile SRI trebuie să se încadreze în limitele Constituţiei şi ale legilor.



„Susţin democraţia pentru că România nu poate progresa decât prin aceste valori. Este important pentru întreaga societate ca toate activităţile SRI să se încadreze strict în limitele Constituţiei şi legilor care stabilesc clar graniţele în interiorul cărora instituţia noastră este chemată să opereze”, a precizat directorul SRI.



El a reiterat faptul că Serviciul vrea să modernizeze „şi mai mult parteneriatul pe care îl are cu instituţiile statului”.



„Vom lucra pentru un model mai transparent de control şi pentru o relaţie mai deschisă cu Parlamentul şi societatea civilă. Vom fi un partener onest al tuturor instituţiilor pentru perfecţionarea legislaţiei şi pentru a da un exemplu de eficienţă şi profesionalism. Este nevoie de alinierea permanentă a rolului şi misiunilor SRI la regulile jocului democratic. Primii paşi au fost deja făcuţi, lucrurile vor continua”, a completat el.



Hellvig a mai spus că SRI are multe de făcut, în condiţiile în care „viitorul cuprinde multe ameninţări”.



„Din păcate, şi în 2017, şi în anii ce urmează, serviciile de informaţii vor fi angrenate în confruntări directe a căror duritate încă nu este resimţită pe deplin. Lumea în care trăim se confruntă cu probleme importante, iar analiza noastră este că gradul de insecuritate globală nu a atins încă punctul maxim. Trebuie să fim atenţi împreună, în ţară şi cu partenerii externi, la pericolele care vin dinspre terorism, spionaj, trafic ilegal, atacuri cibernetice ori forme de agresiune hibridă şi agresiuni informaţionale. Spun «împreună» deoarece acest cuvânt va fi unul foarte important în dezvoltarea capacităţilor de securitate ale României”, a afirmat directorul SRI.



El a declarat că sloganul SRI pentru acest an este "parteneriat în serviciul cetăţenilor".



„Ofiţerii noştri vor ieşi mult mai mult în societate pentru a explica oamenilor şi instituţiilor cum trebuie să îşi genereze măsuri de protejare a datelor şi a patrimoniilor, cum să îşi protejeze infrastructurile conectate, cum să se pună la adăpost în faţa încercărilor de influenţare ilicită. Principalul nostru aliat este cetăţeanul. Iar un cetăţean educat este un aliat puternic!”, a conchis Eduard Hellvig.

Iohannis: Am cerut SRI echilibru şi echidistanţă necondiţionate

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, după şedinţa de bilanţ al SRI, că a cerut serviciului ”echilibru şi echidistanţă necondiţionate” în desfăşurarea activităţilor, precum şi aprofundarea parteneriatului cu societatea civilă.



Preşedintele a precizat că a subliniat rolul important pe care Serviciul Român de Informaţii l-a avut în menţinerea stării de securitate naţională şi că şi-a exprimat încrederea în capacitatea SRI de a ne proteja în faţa riscurilor actuale şi viitoare.



”În calitate de pilon esenţial al sistemului de securitate naţională, activitatea Serviciului, desfăşurată la standarde similare celor din state cu democraţii consolidate, se bucură de respectul partenerilor, beneficiarilor şi al societăţii. Am apreciat rezultatele obţinute anul trecut de SRI în misiunile sale principale şi contribuţiile importante ale Serviciului în fundamentarea deciziei strategice, combaterea agresiunilor cibernetice, lupta împotriva criminalităţii organizate şi în prevenirea ameninţărilor de natură teroristă. România şi românii au rămas într-o zonă de siguranţă ca rezultat al eforturilor constante şi al eficienţei acţiunii preventive a SRI, care a colaborat intens atât interinstituţional, cât şi cu partenerii din străinătate”, a continuat Iohannis.



Şeful statului a apreciat preocuparea instituţiei pentru realizarea unui parteneriat cu cetăţenii, ei fiind cei care se bucură în mod direct de un climat de stabilitate şi securitate.



Klaus Iohannis a salutat preocuparea Serviciului Român de Informaţii pentru dezvoltarea, ”cu bune rezultate”, a capabilităţilor tehnice şi operaţionale necesare gestionării provocărilor erei informaţionale.



Preşedintele a remarcat că SRI şi-a menţinut şi în 2016 reputaţia de partener de încredere în formate externe, contribuind activ şi consistent la susţinerea intereselor naţionale de politică externă.



”Aştept, în continuare, cel puţin acelaşi nivel de contribuţie în furnizarea de cunoaştere necesară fundamentării unor decizii care ţin de promovarea intereselor României. Am cerut SRI echilibru şi echidistanţă necondiţionate în desfăşurarea activităţilor acestuia, precum şi aprofundarea parteneriatului cu societatea civilă, cu cetăţeanul, la a cărui securitate este chemat să vegheze”, a precizat Klaus Iohannis.

În opinia sa, creşterea gradului de cunoaştere şi anticipare a tendinţelor de evoluţie a ameninţărilor asimetrice sau de tip hibrid actuale este absolut necesară, aspect pe care l-a subliniat în cadrul şedinţei de bilanţ.



”Am profitat, totodată, de acest prilej pentru a reitera necesitatea punerii la dispoziţia instituţiilor statului român, implicit a SRI, a unor instrumente, inclusiv legislative, adaptate realităţilor interne şi internaţionale, necesare asigurării securităţii naţionale, care să ofere un cadru adecvat desfăşurării activităţii de intelligence. Aceste instrumente continuă să se lase aşteptate, deşi evoluţiile regionale şi internaţionale impun flexibilitate şi mobilitate de acţiune accentuate”, a spus preşedintele.



În încheiere, Iohannis şi-a exprimat aprecierea pentru eforturile continue ale Serviciului de consolidare a capacităţii în gestionarea provocărilor la adresa securităţii naţionale şi euro-atlantice.



”Felicit cadrele SRI pentru rezultatele obţinute, succese care rămân cel mai adesea necunoscute, aşa cum, de fapt, este şi firesc să se întâmple într-un serviciu de informaţii secret”, a adăugat şeful statului.

Serviciul Român de Informaţii a anunţat astăzi că a relansat site-ul instituţiei www.sri.ro şi al Revistei „Intelligence”