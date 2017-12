Dinu Pescariu cere instanţei să plece în Turcia la un turneu. Procuror DNA: „Turneul este în perioada 8-14 ianuarie.  Vrea în vacanţă de Sărbători”

Dinu Pescariu, aflat sub control judiciar în dosarul Microsoft, vrea să plece în Turcia, pentru a fi alături de doi copii din cadrul clubului său sportiv, care participă la International Tennis Federation, un turneu ce se desfăşoară în acel stat. Cererea sa a fost judecată marţi, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În acest sens, apărarea fostului tenisman a depus dovezi, între care şi rezervarea pentru zilele solicitate, pe care procurorul a considerat-o o formă de presiune, în lumina faptului că instanţa nu i-a dat voie să plece şi nici nu s-a pronunţat.

„Cei doi minori au fost invitaţi la turneu şi trebuie să fie supravegheaţi de Dinu Pescariu, care este interesat ca aceşti copii să participe. Organul judiciar ar trebui să facă dovada că plecarea lui Dinu Pescariu ar împieta procedura penală. În lipsa acestor indicii, este dreptul său să plece unde voieşte”, a spus avocatul lui Dinu Pescariu, în solicitarea sa, potrivit Mediafax.

În replică, procurorul a cerut respingerea acestei solicitări, întrucât pare a fi una de modificare a controlului judiciar. Perioada competiţiei nu coincide cu perioada solicitată. Din înscrisuri şi de pe internet, reiese altă perioadă, 8-14 ianuarie. Asemenea activitate sportivă nu există, inculpatul doreşte să plece pentru a petrece măcar o parte din sărbătorile de iarnă în străinătate, ceea ce, în opinia noastră, având în vedere calitatea pe care o deţine, nu constituie un motiv întemeiat”, a spus acuzarea.

Ce spune Dinu Pescariu

Dinu Pescariu a spus că explicaţia privind perioada solicitată cu cea a turneului este aceea că vrea să fie prezent la termenul din 11 ianuarie, când se vor discuta în instanţă măsurile şi excepţiile de cameră preliminară.

„Turneul există, începe pe 6 ianuarie, când sunt şi calificările. Unul dintre cei doi copii trebuie să joace în calificări, şi trebuie să fie acolo din 5 ianuarie. Sunt mai multe programe competiţionale. Problema este în felul următor: în acest moment, în România se poate juca pe teren acoperit. De aceea, jucătorii au nevoie să se acomodeze să joace în outdoor. Privind biletul de avion, nu este un bilet, ci doar o rezervare. Nu am vrut să pun presiune, ci doar am rezervat ca, în situaţia în care admiteţi cererea mea, să am transportul asigurat. La întoarcerea mea, turneul este în plină desfăşurare, dar vreau să mă întorc, ca să fiu prezent la termenul din 11. Nu sunt singurul care poate să meargă, însă este în interesul meu, pentru că sunt copiii de la clubul meu”, a spus Dinu Pescariu în faţa instanţei.

Acuzaţiile DNA

În acest dosar, deschis în aprilie- „Microsoft III” - sunt urmăriţi penal Claudiu Florică şi Dinu Pescariu, reprezentanţi în fapt/drept ai D.Con-Net AG, pentru instigare la infracţiunea de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, Ion Stănescu, fost consilier asistent la Direcţia generală pentru politici şi programe în domeniul societăţii informaţionale din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), Andrei Săvulescu, fost director general la Direcţia generală pentru politici şi programe în domeniul societăţii informaţionale din cadrul MCSI, ambii pentru infracţiunea de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dar şi Călin Tatomir, fost director general Microsoft România SRL, pentru complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.