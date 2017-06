Curtea Supremă a stabilit pentru astăzi ultimul termen în dosarul de şantaj RCS-RDS

În 12 mai 2016, Curtea de Apel Bucureşti i-a condamnat pe fostul director al Antena Group Sorin Alexandrescu la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare, pe Dan Voiculescu la doi ani de închisoare cu executare şi pe Camelia Voiculescu la doi ani de închisoare cu suspendare, în timp ce Antena 3 şi Intact Publishing au fost achitate.

Declaraţia Cameliei Voiculescu

La ultimul termen de judecată, Camelia Voiculescu a susţinut că în momentul când tatăl său, Dan Voiculescu, i-a cedat acţiunile tuturor firmelor a ales manageri profesionişti pentru fiecare post de televiziune pe care-l deţine şi că aceştia nu puteau fi influenţaţi în politica editorială, o clauză în acest sens fiind şi în contractele de management, potrivit News.ro

“Dacă s-ar fi pus problema ajutării lui Sorin Alexandrescu de către mine ar fi trebuit ca eu să fi condus un grup de presă şi compania pe care Alexandrescu o conducea. Începând cu 2006, tatăl meu mi-a cedat acţiunile de la toate companiile pe care le deţinea mie şi surorii mele. Am fost o scurtă perioadă director general la Antena1, cam un an. Am renunţat la funcţie datorită complexităţii afacerii. Am rămas acţionari la toate compeniile media şi non-media. În acelaşi bloc în care erau sediile TV aveam birouri eu şi sora mea. La etajul 10. Rolul nostru era de a aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţilor, să numim consiliile de adminidtratie la toate societăţile, ne sunt aduse la cunoştinţă litigiile, reclamaţiile de la CNA. Nu am dat şi nu puteam să dau dispoziţii în mod direct asupra personalului posturilor TV deoarece există o ierarhie formată din consiliul de administratire, directori şi şefi de departamente, iar deciziile se iau în echipă. Am ales manageri cu personalitate şi nu poţi să intri peste ei şi să le spui ce să facă. Există şi principii de independenţă editorială asumate prin contract. Pe mine mă intersează rezultatul financiar”, a arătat Camelia Voiculescu.

Ea a mai precizat că nu a ştiut că Sorin Alexandrescu, fostul director al Antena Group, avea documente compromiţătoare despre compania RCS-RDS. “Nu mi-a zis că a intrat în posesia unor documente compromiţătoare despre anumite persoane de la RCS-RDS. Am aflat de existenţa contractului în ziua reţinerii lui Alexandrescu. Am ştiut că Sorin se întâlnea cu cineva de la RDS, dar nu ştiam cu cine şi care era motivul. Nu am fost de faţă la nicio discuţie dintre Sorin Alexandrescu şi Raluca Puşcaş, (fost director al direcţiei Juridice a Antena Group - n.red.) legat de unele documente privind RDS”, a continuat fiica lui Dan Voiculescu.

Camelia Voiculescu a mai arătat în declaraţia sa de inculpat, referitor la convorbirile telefonice din aprilie 2013 existente la dosar între ea şi Sorin Alexandrescu, că acestea aveau o altă temă decât cea explicată de către procurorii DNA. Concret, Sorin Alexandrescu s-ar fi întâlnit cu fostul ministru al Comunicaţiilor Dan Nica pentru a discuta consecinţele unei ordonanţe de guvern privind piaţa de publicitate.

“Referitor la cele două convorbiri între mine şi Alexandrescu, din aprilie 2013, precizez că OG 25 din 2013 modifica publicitatea TV şi afecta piaţa media în mod serios. S-au făcut nişte adrese din partea companiile noastre pentru Ministerul de Finanţe şi Ministerul Comunicaţiilor pentru clarificarea normelor de aplicare. De la Sorin am aflat că a avut nişte întâlniri cu domnul Dan Nica şi cu reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor. Aşa explic diferitele convorbiri care apar la dosar şi în care îl întreb dacă-i OK, cum merge, dacă au dat răspunsul etc. Pe 26 aprilie 2013 eram plecată din ţară. «Omul cu care m-am întâlnit aseară» era, în percepţia mea, domnul Nica de la Comunicaţii”, a continuat Camelia Voiculescu.

Întrebată de către judecător dacă a văzut ştirile negative despre RCS-RDS difuzate de televiziunile trustului, proprietara Intact a negat. “Nu am cunoştinţă despre ştirile difuzate de Antena 3 sau celelalte posturi, nu am dat nicio dispoziţie în acest sens şi nu mi s-a solicitat opinia la momentul transmiterii acestora. Asupra imaginilor difuzate pe posturile tv redactorul şef ar trebui să fie atent şi să cenzureze dacă există ştiri nefondate sau imagini licenţioase. În cazul emisiunilor proprii, dar şi al anchetelor jurnalistice, postul care realizează emisiunea poate să lanseze o comandă de promovare pe celelalte posturi ale trustului. Nu ştiu exact cine dă comanda. Răspunderea pentru conţinutul promovat revine realizatorului”, a arătat Voiculescu.



Chestionată în legătură cu teaser-ul "Exploziv. Mită în fotbal" la care se face referire în rechizitoriu şi care ar fi fost promovat de Antena 1 şi Antena 3, Camelia Voiculescu a arătat că nu l-a văzut pe post deoarece nu se uită la televizor. “Ordonanţa 25 din 2013 a creat o campanie mediatică împotriva tatălui meu în sensul că societăţile acestuia ar fi beneficiarele dispoziţiilor respective. Atunci, tata m-a rugat să îi zic lui Sorin să aibă grijă să fie disociat de campania mediatică. Convorbirea de la dosar nu se referea la întâlnirea dintre Alexandrescu şi reprezentanţii RCS. Primisem de la RCS nişte notificări semnate de Oprea Alexandru în care ne acuză de şantaj mediatic. Convorbirea purtată cu tata pe 8 mai nu reflectă realitatea, fiind de fapt un mixaj dintre două convorbiri din date diferite. Din 16 şi 20 mai 2013”, a mai spus Camelia Voiculescu.

Ea a precizat că în perioada respectivă societatea Intact urmărea să facă o serie de împrumuturi de la bănci.

“Compania încerca să obţină o finanţare. Nu am reuşit de la Raiffeissen, motiv pentru care Alexandrescu a vorbit cu o persoană de la Banca Românească, unde tata a fost acţionar. Era vorba de Cătălin Vişata. În acest context, plasez convorbirea mea cu Sorin când vorbeam de cifre. Convorbirile din rechizitoriu sunt eronat interpretate, chiar cu rea-credinţă şi nu au legătură cu ceea ce ştiam eu despre Sorin Alexandrescu. Am avut după 30 mai mai multe convorbiri cu tata în care el mi-a zis să facem plângere pentru denunţ calomnios, considerând că dosarul este o făcătură. După reţinerea lui Alexandrescu am încercat cu oamenii din companie să avem o reacţie. Am vorbit cu Mihai Gâdea şi cu Alex Popa. În toată presa erau titluri că Voiculescu şantajează cu televiziunea. Am avut o discuţie cu Raluca Puşcaş, care m-a întrebat ce să spună la DNA dacă o cheamă. Eu i-am zis să spună ce ştie. Niciunul dintre colegi nu m-a întrebat aşa ceva. Raluca Puşcaş nu spune adevărul când afirmă că aş fi participat la o întâlnire cu ea în 23 aprilie, şi nici când susţine că am învăţat-o ce să spună la DNA”, a încheiat Camelia Voiculescu.

Acuzaţiile procurorilor DNA

Fondatorul trustului Intact, Dan Voiculescu, şi fiica sa Camelia au fost trimişi în judecată în 1 octombrie 2013, alături de Sorin Alexandrescu, atunci directorul general Antena TV Group SA, de George Daniel Matiescu, director general al Intact Publishing SRL, şi de fostul şef al ANAF Şerban Pop.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 16 aprilie - 21 mai 2013, Sorin Alexandrescu a exercitat, în mod repetat şi gradual, acte de constrângere asupra lui Ioan Bendei, atunci administrator al RCC&RDS, ameninţându-l cu darea în vileag a unor presupuse fapte de corupţie, astfel încât să îl determine să urmeze conduita impusă de inculpat. Actele de constrângere s-ar fi exercitat verbal, prin afirmaţii legate de perspectiva declanşării unui scandal mediatic, dar şi prin intermediul unui spot publicitar prin care publicul era informat că vor fi făcute dezvăluiri cu privire la presupuse fapte de corupţie în care ar putea fi implicat Ioan Bendei.

Anchetatorii susţin că acest spot publicitar a fost realizat din dispoziţia Cameliei Voiculescu şi a lui Sorin Alexandrescu, la 8 mai 2013, şi a fost difuzat în perioada 9 - 30 mai 2013, cu o frecvenţă de cinci ori pe zi (în total de 401 ori) de toate posturile TV aparţinând SC Antena TV Group SA şi SC Antena 3 SA.

Apărarea lui Sorin Alexandrescu

La ultiul termen, fostul director general al Antena Group Sorin Alexandrescu a arătat, în faţa instanţei supreme, într-o declaraţie de inculpat în dosarul în care a fost condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare pentru şantaj, că nu a vorbit cu patronii postului de televiziune despre ancheta jurnalistică privind o presupusă mită în fotbal. El a susţinut că este nevinovat şi a ţinut un adevărat curs de jurnalism în sala de judecată, despre reguli şi despre conduia jurnaliştilor, categorie în care s-a inclus.

Fostul director general a mai spus că judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti care l-au condamnat la o pedepasă de trei ani şi şase luni de închisoare pentru şantaj au greşit când au susţinut că documentul privind contractul dintre firma RCS şi SC Bodu (firma care aparţinea lui Dumitru Dragomir, fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal) i-a fost înmânat de fostul şef al Fiscului, Şerban Pop.