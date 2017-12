CSM: Declaraţiile făcute de Tudorel Toader privind dosarul „Belina” au afectat independenţa sistemului judiciar

Decizia a fost luată cu 9 voturi pentru şi 7 împotrivă, potrivit unor surse citate de Agerpres.

Procurorul şef al DNA Laura Codruţa Kovesi a solicitat pe 26 septembrie Consiliului Superior al Magistraturii (C.S.M.) să analizeze dacă afirmaţiile ministrului Justiţiei Tudorel Toader conform cărora procurorii nu pot verifica legalitatea hotărârilor de guvern sunt de natură să afecteze independenţa sistemului judiciar, considerând că ministrul a indus în opinia publică ideea că activitatea procurorilor nu se desfăşoară în limitele cadrului legal.

"În cursul zilei de 26 septembrie 2017, ministrul Justiţiei Tudorel Toader a făcut o serie de consideraţii de natură juridică, în contextul unor întrebări ale reprezentanţilor mass media despre o cauză aflată în lucru la procurorii D.N.A., cunoscută drept “dosarul Belina”. Astfel, ministrul Justiţiei a afirmat, între altele, că legalitatea unei hotărâri de guvern nu o verifică procurorii, ci judecătorii de contencios administrativ", consemnează DNA.

"Declaraţiile domnului Tudorel Toader, ministrul Justiţiei, cu privire la o anchetă penală a D.N.A. în curs, ce are ca obiect cercetarea unor fapte penale, reprezintă o formă de imixtiune în activitatea procurorilor. Sub acest aspect, procurorul şef al D.N.A. a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (C.S.M.) să analizeze dacă aceste afirmaţii sunt de natură să afecteze independenţa sistemului judiciar, întrucât prin declaraţiile din data de 26 septembrie 2017, domnul ministru al Justiţiei a indus ideea în opinia publică că activitatea procurorilor nu se desfăşoară în limitele cadrului legal", precizează DNA.

Cum a motivat DNA

În susţinerea cererii adresate CSM se mai arată: “Apreciem că exprimarea publică a unui punct de vedere trebuie, în mod obligatoriu, să respecte principiul responsabilităţii, deontologia profesională şi buna credinţă. Acreditarea ideii că procurorii D.N.A. nu investighează fapte ce reprezintă încălcării ale legii penale sunt de natură să afecteze încrederea opiniei publice în activitatea desfăşurată de D.N.A. Preluarea afirmaţiilor şi de către alte publicaţii a contribuit la amplificarea acestor consecinţe, cu afectarea independenţei întregului sistem judiciar şi manipularea opiniei publice".

În ceea ce priveşte problema de drept invocată în declaraţiile ministrului Justiţiei, DNA menţionează că "aceasta a fost tranşată în mod definitiv de către Înalta Curte de Casaţie Şi Justiţie prin Decizia penală nr. 13 din 24 ianuarie 2014 a completului de 5 judecători, prin care s-a stabilit că fapta ministrului care promovează o hotărâre de guvern având ca obiect trecerea în mod nelegal a unui bun imobil din domeniul public al statului într-o altă formă de proprietate publică, producând un avantaj patrimonial unei societăţi comerciale, constituie infracţiunea de abuz în serviciu".

În ceea ce priveşte o altă decizie a Curţii Constituţionale, decizia nr. 68 din 27 februarie 2017, DNA susţine că "aceasta este aplicabilă unor acte normative de nivelul legilor şi ordonanţelor de urgenţă şi nu actelor administrative emise prin hotărâri de guvern".

Declaraţiile lui Tudorel Toader

Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a declarat marţi că legalitatea unei hotârâri de guvern este verificată de judecătorul specializat în contencios administrativ, nu procurorul. Precizarea sa vine după ce procurorul- şef al DNA Laura Codruţa Kovesi a afirmat, referindu-se la Hotărârea de Guvern din cazul Belina, c- DNA nu urmăreşte astfel de acte normative, dar când apar informaţii că ceva e în neregulă, se sesizează din oficiiu.

"Hotărârile de Guvern sunt acte normative infralegale, sub lege, în ierarhia actelor normative. Hotărârile de Guvern pot crea suspiciuni privind legalitatea. În această ipoteză, verificarea legalităţii actelor narmative infralegale se realizează de către instanţa de contencios administrativ. (...) Prin urmare, în opinia mea, legalitatea unei Hotărâri de Guven nu o verifică procurorul, ci judecătorul specializat în contencios administrativ", a precizat ministrul, răspunzând unei întrebări.

Toader a explicat că actele normative infraconstituţionale - cele cu putere de lege - se veritică sub aspectul constituţionalităţii de către CCR, iar cele care sunt sub lege, se verific de către instanţa de contencios administrativ, de către judecătorul specializat.

Kovesi: „Noi nu urmărim Hotărârile de Guvern”

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi a declarat luni, la Europa FM, referindu-se la dosarul "Belina", că nu este o noutate pentru DNA să ancheteze miniştri, precizând că dosarul nu este din 2014, ci din mai 2017, aflându-se într-o etapă intermediară.

„DNA îşi face treaba. Dosarul e într-o etapă intermediară. Persoanele cercetate în dosar au dreptul să aducă probe în favoarea lor. În ultimii ani am tot anchetat miniştri. Pentru noi nu e o noutate. Am tot anchetat miniştri. Însă, s-a creat o confuzie: dosarul nu e din 2014. Ci în luna mai 2017. În 4-5 luni, am făcut primele acte şi cercetări", a declarat şefa DNA.

Ea a spus că în presă au mai apărut informaţii pe acest subiect, "dar nu înseamnă neapărat că ce scrie în presă e şi adevărat". "Dar noi putem să verificăm", a subliniat Laura Codruţa Kovesi.

În ceea ce priveşte hotărârea de Guvern din cazul Belina, procurorul-şef al DNA a declarat: "Noi nu urmărim Hotărârile de Guvern. Dar când apar informaţii că e ceva în neregulă cu o hotărâre de Guvern, noi ne sesizăm din oficiu”.