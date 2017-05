Coşmar pentru viitorii şoferi: programarea la examinarea auto scoate bani din buzunarele cursanţilor

Au luat „sala”, însă nu pot da proba de traseu. Este situaţia a sute de elevi ai şcolilor de şoferi din Bucureşti şi nu numai, care au fost programaţi abia spre sfârşitul verii pentru susţinerea probei practice. De vină pare să fie numărul mic de poliţişti examinatori.

În acest timp, expiră certificatul de cazier obligatoriu pentru examen, iar cursanţii sunt nevoiţi să obţină un alt document. În plus, mulţi dintre aceştia sunt nevoiţi să bage mâna în buzunar ca să-şi plătească alte ore de conducere deoarece îşi pierd îndemânarea la condus cât timp sunt nevoiţi să aştepte până să dea examen. Într-o situaţie şi mai delicate sunt elevii care au picat deja examenul iar la următoarea programare constată că s-a scurs un an de zile de la începerea şcolii de şoferi. În această situaţie, cursanţii trebuie să facă din nou şcoala de şoferi, evident contracost.

Reprezentanţii Prefecturii Capitalei nu au putut fi contactaţi pentru a oferi un punct de vedere cu privire la bătaia de joc la care sunt supuşi bucureştenii care vor să obţină permisul de conducere.

Cursanţii, revoltaţi de timpul de aşteptare

„Am început şcoala în octombrie 2016. Am dat sala în decembrie. Am fost programată pentru traseu pe 7 martie 2017. M-am gândit că au fost Sărbătorile de iarnă, zăpezile urâte din luna februarie şi în martie o să fie perfect să dau examenul practic. Spre începutul lunii martie mi-am mai luat 5 şedinţe cu instructorul meu. Ca să fiu sigură că mă perfecţionez. Am picat însă la prima probă de traseu. Pe bună dreptate pentru că nu am acordat prioritate. Nu te joci cu aşa ceva! Apoi am făcut repede cele trei şedinţe obligatorii şi m-am grabit să mă înscriu din nou la examen. Surpriză însă: am fost programată pe 9 august. Practic a doua şansă este şi ultima mea şansă să iau examenul fără să mai plătesc o data şcoala de şoferi. Mai bine ne-ar spune din prima că în decurs de un an avem posibilitatea să dai de două ori. Dacă pici aceste două şedinţe faci şcoala iar. Cred că psihic am fi mai ok decât să ne frustreze această aşteptare. Desigur, sunt şanse să nu mai fac şcoala încă o dată pentru că nu este ieftin deloc şi nici timp nu am având în vedere că lucrez. Probabil că asta îşi şi doresc autorităţile. Mai puţini şoferi, mai puţine accidente. Însă nu toţi care îşi iau carnetul dau fuga la mare sau la munte. Mai sunt şi viitori şoferi responsabili care vor să respecte legea şi să se bucure de carnet în scop personal, cu grijă şi atenţie. Sper să se rezolve cumva aceste întârzieri”, povesteşte o tânără.

„Mi se pare inacceptabil să aştept trei luni ca să dau proba practică. Tind să cred că o e înţelegere între şcolile de şoferi şi DRPCIV. Este evident că trebuie să iei ore suplimentare şi nu puţine. Plus că, dacă nu iei din prima, mai ai cel mult o şansă să dai examenul până să expire şcoală”, spune revoltată o altă tânără, care a fost programată după trei luni pentru traseu.

Şi alţi cursanţi reclamă perioada infinită de programare pentru examen. „După ce am luat scrisul în februarie, am fost programat la traseu abia pentru acum. Vorbim de luni de zile în care trebuie să stai să aştepţi. Deci dacă iei sala azi vei fi programat la traseu tocmai la sfârşitul verii. Probabil se bucură că trebuie să mai plătim taxa de cazier o dată, pentru că sigur expiră de la începerea şcolii până dăm proba practică”, spunea un tânăr care aştepta, marţi, să intre la traseu.

Instructorii auto, şi ei nemulţumiţi

La fel de nemulţumiţi sunt şi instructorii auto, care spun că este vorba de lipsă de respect pentru cetăţeni din partea autorităţilor.

„Este lipsă de respect faţă de oameni. Autorităţile trebuie să manifeste mai mult respect faţă de cetăţean şi de timpul lui. Aici sunt, de fapt, două probleme. Prima este că programarea examenului pentru traseu se face pe zi, nu şi pe oră. Adică te planifică în ziua X şi trebuie să vii de la ora 7.00 sau 8.00, iar la examen poţi să intri abia după-amiază. Oamenii sunt nevoiţi să se învoiască de la serviciu şi să piardă o zi întreagă. Motivul este că examinatorul ar pierde timp dacă unii dintre cursanţi nu se prezintă. Şi atunci cursanţii trebuie să stea ca oile acolo. Al doilea aspect este această planificare de lungă durată. Este un stres inutil pentru cursanţi”, a explicat, pentru „Adevărul”, prof. Adrian Caşcaval, preşedintele Federaţiei Naţionale Patronale a Formatorilor din Transportul Rutier din România (FNPFTRR).

Acesta susţine că, din moment ce se percepe o taxă de examinare, cursanţii trebuie să primească acel serviciu pentru care au plătit. „Oamenii plătesc pentru acest serviciu, nu înţeleg de ce nu se poate face ceva. N-ar trebui să se facă programări mai lungi de două săptămâni. Soluţia nu este să-l faci pe candidat să ia ore suplimentare. Soluţia trebuie să fie în a se găsi modalităţile pentru ca în maximum două săptămâni de zile o persoană care a terminat şcoala de şoferi să poată da examenul pentru permis”, afimă Adrian Caşcaval.

Liderul FNPFTRR, mai spune că o altă variantă ar fi formarea unui corp auxiliar al examinatorilor auto, format din foşti poliţişti rutieri sau instructori auto.

„Autorităţile invocă lipsa de personal. Dar situaţia se poate rezolva aşa cum s-a procedat în alte state europene. Ar putea fi înfiinţat un corp auxiliar al examinatorilor, format din foşti poliţişti rutieri sau foşti instructori auto. Atunci când este nevoie să se apeleze la ei. Nu înţeleg de ce nu se procedează aşa”, a mai spus prof. Adrian Caşcaval.

Afaceri cu programări

Examenul pentru obţinerea carnetului de conducere le aduce bani frumoşi candidaţilor inventivi. Aceştia profită de faptul că susţinerea probei de traseu, se face la patru luni de la înscriere şi îşi vând locul pentru examen.

Reţelele de socializare sunt pline de anunţurile unor candidaţi care, odată programaţi la testare, se oferă să cedeze locul altora care nu vor să aştepte atât de mult. Totul are însă un preţ. Ca să dai proba de traseu mai repede te poate costa şi 200 de euro.

Noi reguli pentru obţinerea permisului

Anul trecut a intrat în vigoare OUG 41/2016, care modifică legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice. Astfel, atât proba teoretică, dar şi ce practică, ar trebui să fie înregistrate audio-video. Însă în acest moment numai proba teoretică este filmată. Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare ar fi trebuit să fie instalate pe autovehiculele folosite la susţinerea examenului. Măsurile au fost luate de Guvern pentru a reduce riscurile de corupţie în obţinerea permisului auto.

Totodată, certificatul de cazier judiciar, document ce trebuie ataşat dosarului de înscriere la şcoala de şoferi, este eliberat acum de poliţişti fără a mai fi necesară plata taxei extrajudiciare de timbru, taxă pentru care, până anul trecut, cetăţenii erau nevoiţi să facă un drum în plus la oficiul poştal.

În 2015 au fost aduse noi modificări regulilor de examinare auto. Mai exact, potrivit noilor norme, cursanţii care nu reuşesc să treacă de proba practică nu mai sunt nevoiţi să susţină din nou şi proba teoretică, în teorie ei putând fi reprogramaţi pentru o nouă testare după o perioadă de cel puţin 15 zile. Între timp, elevii sunt obligaţi să efectueze minim şase ore suplimentare de conducere. Candidaţii au la dispozitie un an de la data absolvirii şcolii de şoferi pentru a promova examenul pentru permis. În caz contrar, aceştia sunt obligaţi să repete şcoala de şoferi.

Paşii pentru obţinerea permisului

Ca să poţi obţine un permis de conducere trebuie să îndeplineşti câteva condiţii simple:

• să ai minim 18 ani împliniţi;

• poţi însă să începi şcoală de şoferi cu cel mult 3 luni înainte de majorat;

• să finalizezi cursul de pregătire teoretică şi practică al oricărei şcoli de şoferi autorizate;

• să fii apt din punct de vedere medical şi psihologic;

• să nu fi fost candamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracţiune legată de circulaţia pe drumurile publice, inclusiv furtul unui autoveicul sau infracţiuni de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă sau tâlhărie;

• să promovezi examenul teoretic (sala) şi cel auto al poliţiei.

Pe scurt, trebuie să urmezi şi să promovezi o şcoală de şoferi autorizată, să îţi depui dosarul la poliţie pentru programarea examenului auto dată până la care trebuie să promovezi şi examenul teoretic (sala), să promovezi examenul auto cu poliţist în dreapta şi să te duci să îţi ridici de la poliţie carnetul de şofer.