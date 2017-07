Colonelul Mihai-Cristian Mărculescu a fost numit şef al DGPI de către premierul Mihai Tudose

Colonelul Mihai-Cristian Mărculescu exercita deja atribuţiile de director general al DGPI încă din noiembrie 2016, prin decizia de împuternicire a premierului de atunci, Dacian Cioloş. Mărculescu a lucrat în DIPI, transformată ulterior în DGPI, din 2001, potrivit News.ro.



Senatul a adoptat, pe 15 mai, cu majoritate de voturi, în calitate de cameră decizională, Ordonanţa de Urgenţă 76/2016 prin care guvernul Cioloş a înfiinţat Direcţia Generală de Protecţie Internă (DGPI), eliminând din textul actului normativ obligativitatea ca directorul general al instituţiei de a fi militar precum şi pe aceea ca el să fie numit în funcţie cu avizul CSAT.



Potrivit articolului 8, alin. 1 al Legii de aprobare a ordonanţei de urgenţă, ”directorul general al Direcţiei Generale de protecţie Internă este numit şi eliberat din funcţie de către ministrul Afacerilor Interne”. În textul ordonanţei de urgenţă se prevedea că directorul DGPI este cadru militar în activitate şi este numit în funcţie prin decizia prim-ministrului, la propunerea ministrului Afacerilor Interne şi cu avizul CSAT.



PNL a atacat Legea de aprobare a OUG 76/2016 la Curtea Constituţională însă CCR a respins sesizarea ca neîntemeiată.

Cine este Mihai-Cristian Mărculescu

Mihai-Cristian Mărculescu (38 de ani) a avut în ultimii 15 ani, din 26 iulie 2001, funcţii de execuţie, dar şi de conducere în cadrul DIPI. În 2001, Mărculescu a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Arma Informaţii.



Şeful DIPI are o diplomă de master, după ce a făcut un curs post-universitar de doi ani (2002-2004) la Universitatea „Politehnica”, Bucureşti, Departamentul Management, specializarea „Managementul Calităţii”. În 2006, el a absolvit un curs la Scuola Polizia Tributaria, Gurdia di Finanza Lido di Ostia, Roma, Italia, specializarea „Prevenirea şi combaterea spălării banilor”.



Mihai-Cristian Mărculescu a terminat în 1997 Liceul Teoretic "Ing. Anghel Saligny", profil real, Cernavodă (Constanţa).



Potrivit CV-ului oficial, aptitudinile şi competenţele personale ale noului şef de la Doi şi-un sfert sunt: sociabilitate, perseverenţă, creativitate; asumarea responsabilităţilor şi confidenţialitate; flexibilitate în abordarea situaţiilor de lucru şi spirit de iniţiativă.



Mihai-Cristian Mărculescu are permis de categoia B şi are aptitudini operare PC (Word , Excel).