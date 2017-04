Ce a făcut managerul de la Malaxa, Florin Secureanu, în patru luni de arest: a recunoscut parţial acuzaţiile şi a scris două denunţuri

Procurorul DNA care a cerut prelungirea mandatului de arestare în cazul fostului manager al Spitalului Malaxa din Capitală, Florin Secureanu a arătat judecătorilor că în timpul anchetei au rezultat indicii cu privire la săvârşirea şi altor infracţiuni de abuz în serviciu sau delapidare, iar prejudiciul în acet caz ar putea creşte. Medicul este acuzat de luare de mită în formă continuată (470 de acte materiale) şi delapidare în formă continuată (1075 de acte materiale), şi este în arest preventiv din 10 decembrie 2016. Tribunalul Bucureşti a prelungit, la începutul lunii aprilie, mandatul de arestare preventivă în acest caz.

„Din actele dosarului se poate constata că există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit infracţiunile de luare de mită în formă continuată şi delapidare în formă continuată, faptul că perseverenţa infracţională a acestuia este pe deplin probată, iar activitatea infracţională este una vastă urmează să se aprecieze că din dosarul cauzei reiese că în raport de infracţiunea de delapidare s-au înregistrat 1075 de acte materiale, iar în raport de infracţiunea de luare de mită este vorba de 470 de acte materiale, iar în raport de această activitate infracţională după punerea în mişcare a acţiunii penale au rezultat indicii cu privire la săvârşirea şi altor infracţiuni de abuz în serviciu sau delapidare care va duce pe cale de consecinţă la amplificarea prejudiciului concret stabilit până la acest moment”, a arătat procurorul DNA, în şedinţa din 3 aprilie 2017.

Avocat: „A făcut două denunţuri”

Potrivit încheierii de şedinţă, „Secureanu Florin-Adrian, personal, având ultimul cuvânt, învederează instanţei faptul că regretă ce s-a întâmplat, recunoaşte partea din vină, este aproape de colaborarea cu organele de urmărire penală şi va rămâne în continuare la dispoziţia lor indiferent de măsura preventivă ce i se va impune.”

Avocatul fostului manager, a arătat că Secureanu dorea să construiască şi un spital in colaborare cu universitatea din Bologna, că este autor de cărţi, şi o persoană publică fără pată. „Ar fi util pentru soluţionarea cauzei, la pagina 2 din referat cum că a pus la dispoziţie înregistrări audio video, probe cu înscrisuri, precum şi două denunţuri care confirmă implicarea unor persoane din conducerea administraţia şi politică a statului român”, se arată în încheierea Tribunalului Bucureşti. Avocatul a cerut cercetarea lui Secureanu sub control judiciar sau sub arest la domiciliu.

Judecător, despre combaterea corupţiei

După ce a ascultat ambele părţi, magistratul a decis prelungirea arestării cu încă 30 de zile. „Faptele, presupus săvârşite de inculpat în calitate de manager al spitalului (infracţiuni de corupţie şi contra patrimoniului unei instituţii publice, în legătură cu activitatea Spitalului Malaxa) sunt de natură să provoace o puternică rezonanţă în cadrul societăţii, infracţiunile de corupţie, prin amploarea lor deosebită aducând atingere uneia dintre cele mai importante valori proteguite de legea penală, respectiv corectitudinea şi cinstea funcţionarilor publici. În contextul întăririi (chiar la nivel mondial) a atitudinii de combatere a acestui flagel social, presupunerea săvârşirii unor atare infracţiuni este suficient de gravă pentru a justifica privarea de libertate, fiind necesară o reacţie fermă împotriva celor bănuiţi de comiterea unor asemenea fapte”, arată judecătorul.

Judecătorul a considerat că luarea arestului la domiciliu nu poate fi compatibilă cu gradul de pericol social al lui Secureanu şi al faptelor imputate, „modul repetat de comitere a acestora, poziţia publică de conducere a unei instituţii publice pe care o deţinea inculpatul, valorile sociale cărora s-au adus atingere, respectiv buna desfăşurare a activităţii de serviciu dintr-o poziţie profesională privilegiată (managerul spitalului), urmarea produsă, constând în cauzarea unui prejudiciu de valoare semnificativă, relevă un grad de pericol social ridicat al inculpatului, măsura arestării preventive fiind singura măsură preventivă aptă să asigure la acest moment buna desfăşurare a procesului penal”.

Cum a fost prins cu minciuna medicul

Magistratul a mai atras atenţia asupra unei declaraţii mincinoase făcute de Florin Secureanu cu ocazia prelungirii arestării preventive. În faţa judecătorului, acesta a spus că „cei doi copii minori care i-au fost încredinţaţi locuiesc pe la diferite cunoştinţe”.

„Împrejurare nereală, susţinută doar în vederea cercetării sale în stare de libertate, având în vedere declaraţiile ulterioare ale martorei XXX, fosta soţie şi mama copiilor, care a învederat că cei doi copii locuiesc împreună cu ea încă din 28 noimebrie 2016, respectiv înainte de reţinerea şi arestarea preventivă a inculpatului”, arată judecătorul care a decis prelungirea arestării preventive.

În ceea ce priveşte caracterul actual al stării de pericol pentru ordinea publică, magistratul arată că este adevărat că, odată cu trecerea timpului, ecoul faptelor antisociale se diminuează sau chiar se stinge, însă, în cauză, „perioada scursă de la momentul luării măsurilor preventive este insuficientă pentru a ajunge la concluzia solicitată de inculpat, fapta presupus săvârşită fiind de natură să provoace o puternică rezonanţă în cadrul societăţii, astfel că nu este oportună momentan luarea unei măsuri preventive mai blânde”.

„Dezinvoltură şi determinarea infracţională"

Judecătorul de drepturi şi libertăţi s-a raportat şi la gravitatea faptelor presupus săvârşite de Secureanu: apreciată ca fiind deosebit de ridicată, atât prin prisma calităţii deţinute– manager al Spitalului Malaxa, cât şi din prisma numărului de fapte presupuse a fi săvârşite de acesta– acte materiale ce s-au derulat pe parcursul a şapte ani, activitate infracţională care a fost întreruptă doar prin intervenţia organelor de urmărire penală, sumele de bani extrem de mari reţinute ca prejudiciu şi însuşite de inculpat, alte împrejurări privitoare la persoana lui Secureanu „dezinvoltura şi determinarea infracţională de care, aparent, a dat dovadă; comportamentul generalizat al inculpatului; conduita perseverentă a inculpatului” şi a constatat că „privarea de libertate a inculpatului este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică”.

Pe de altă parte, judecătorul are în vedere şi caracterul conspirat al metodei folosite de fostul manager de la Malaxa, pentru a intra în posesia sumelor de bani, respectiv prin disimularea provenienţei sumelor încasate din casieria spitalului, creând aparenţa că ar reprezenta plăţi pentru servicii prestate în beneficiul unităţii spitaliceşti, pe de o parte, iar pe de pe altă parte modalitatea în care primea mita de la o societate comerială, pentru a continua parteneriatul cu această societate, fiind greu de depistat de organele statului, beneficiind de pachete turistice care erau achitate efectiv de această societate.

„Totodată, judecătorul are în vedere îndelungata carieră a inculpatului în calitate de manager al Spitalului Malaxa, numit din 2007 de către Primăria Municipiului Bucureşti, însă nicidecum în favoarea inculpatului, ci dimpotrivă, şi strâns legată de reacţia societăţii la asemenea fapte, prin care o asemenea persoană publică săvârşeşte asemenea infracţiuni de corupţie”, a conchis magistratul.

Acuzaţiile procurorilor DNA

Florin Secureanu a deţinut funcţia de manager al spitalului clinic Nicolae Malaxa din Bucureşti, în perioada 2007 până la data de 29 noiembrie 2016, fiind numit în funcţie de către Primăria Municipiului Bucureşti, autoritate publică în subordinea căreia se află spitalul.

„În perioada mai 2009 – noiembrie 2016, suspectul Secureanu Adrian Florin a conceput şi a pus în aplicare o schemă prin care sustrăgea repetat (aproape zilnic) sume de bani din casieria spitalului. Din probele administrate a rezultat că s-au emis facturi pentru un număr de 1075 zile, ceea ce înseamnă că suspectul şi-a însuşit, în 1075 de zile, sume de bani din patrimoniul spitalului. Suma totală delapidată este evaluată la 1.944.594 lei, ceea ce reprezintă şi prejudiciu cauzat spitalului clinic Nicolae Malaxa”, acuză DNA.

Potrivit acuzării, în perioada 20 mai 2011 – noiembrie 2016, în mod repetat, Secureanu ar fi pretins unei societăţi comerciale care avea atribuite contracte de achiziţie directă cu spitalul, să îi plătească o serie de deplasări pe care el şi apropiaţi ai săi le făceau în străinătate şi în ţară. „Astfel, societatea comercială a plătit unei agenţii de turism suma de 801.138 lei pentru un număr de 470 de deplasări ale suspectului şi ale apropiaţilor săi”, mai acuză DNA.