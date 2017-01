Anchetă întârziată în cazul clubului Bamboo. Termenul pentru finalizarea expertizei tehnice: 6 februarie 2017

Potrivit acestuia, poliţiştii şi procurorii vor stabili pe banii cui se va face demolarea clubului, în care nu au putut pătrunde salvatorii şi nici oamenii legii.



Ofiţerii de la Serviciul Omoruri din Poliţia Capitalei şi specialiştii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexploziva (INSEMEX) au cercetat în cursul zilei de astăzi anexele din complexul Bamboo, dar şi un imobil al patronulului clubului, Joshua Castellano.



Directorul INSEMEX, George Găman, a explicat dimineaţă că cercetarea la clubul Bamboo va fi făcută când se va permite accesul în condiţii de siguranţă, iar aceasta va fi relevantă în expertiză, care ar putea dura câteva luni.



„Nu au fost propriu-zis verificări, dar am fost solicitaţi de

Poliţia Capitalei. O cercetare efectivă la faţa locului nu s-a putut face, pentru că accesul nu este permis şi este riscant. Am făcut o evaluare a perimetrului, am înconjurat perimetrul. Urmează ca, în momentul în care va fi permis accesul, să fim invitaţi să facem parte din echipa de cercetare”, a spus directorul INSEMEX, instituţia care a făcut o expertiză şi în cazul incendiului de la clubul Colectiv din Bucureşti.



Găman a precizat că perimetrul este asigurat şi cercetarea la faţa locului va fi făcută atunci când se va putea intra în clădire în condiţii de siguranţă, iar din momentul în care va începe cercetarea, expertiza ar putea fi încheiată în câteva luni.



„Vorbim de luni, va fi, ca întindere în timp, destul de mare. Nu putem să spunem acum, dar, repet, în primul rând cercetarea la faţa locului va fi relevantă”, a explicat Găman.



Primăria Sectorului 2 nu dă macaralele



Dacă o vor putea face pentru că după ce Prefectura Capitalei anunţa ieri că Primăria Sectorului 2 se va ocupa de îndepărtarea elementelor metalice prăbuşite în urma incendiului, pentru care va contracta o firmă ce are utilaje specifice pentru astfel de intervenţii şi angajaţi specializaţi, astăzi, viceprimarul sectorului 2 susţine că nu poate face asta.



„Ne-au rugat să-i ajutăm, am spus că-i ajutăm cu mare plăcere, dar ne trebuie mai multe lucruri. În primul rând, ne trebuie un acord scris de la proprietarii terenului, pentru că acolo este o proprietate privată. Apoi, trebuie să ne deplasăm acolo cu anchetatorii ca să facem o evaluare a ce trebuie făcut. Ulterior, trebuie să vedem ce utilaje şi specialişti avem noi. Noi putem să le punem la dispoziţie nişte tractoare, un escavator, dar nu cred că putem băga angajaţii ADP acolo, pentru că nu au experienţă în aşa ceva. Noi nu avem cum să facturăm locuitorilor sectorului 2 închirierea de utilaje pentru această operaţiune“, a declarat Dan Cristian Popescu.



În urma incendiului, tavanul clubului Bamboo a căzut şi există riscul ca întreaga structură metalică să se prăbuşească.



Din acest motiv, anchetatorii nu au putut să facă până acum cercetarea la faţa locului şi să ridice probe din clădire. Firma cu care va fi încheiat contractul va îndepărta elementele instabile ale clădirii, astfel încât anchetatorii să poată lua probe care vor fi folosite în anchetă.



Îndepărtarea resturilor fostului club Bamboo ar putea costa până la 15.000 de euro pe zi, spun specialiştii. Deocamdată nimeni nu ştie cine va plăti costurile operaţiunii.



Pentru a îndepărta resturile din structura clubului, anchetatorii au nevoie de utilaje de mare tonaj care nu sunt în dotarea ISU. De exemplu, de o macara care are capacitatea de până la 1.200 de tone şi un braţ de 68 de metri.



Extragerea resturilor trebuie făcută însă cu mare grijă. Orice manevră greşită poate compromite eventualele probe de sub dărâmături.



Fratelli şi alte 11 localuri din Bucureşti au activitatea suspendată



9 cluburi şi 3 săli de evenimente din Bucureşti au activitatea suspendată în urma unor controale făcute de Primăria sectorului 2 imediat după incendiul care a mistuit clubul Bamboo.



Iată cluburile cu activitatea suspendată Fratelli, Tapo sau El Comandante, Maya, Şurubelniţa, Seva Cuisine & Lounge, Queens, Giabello 2012, Guesthouse, Greda Events, Aristocrat Events, Imperial Ballroom.



Măsurile vin după ce, sâmbătă dimineaţa, a izbucnit un incendiu la clubul Bamboo din Capitală, în urma căruia clădirea a ars în întregime. 44 de persoane au ajuns la spital în urma incendiului, doar două fiind în continuare internate. Primăria Sectorului 2 a anunţat după incendiu că Bamboo nu avea autorizaţie de funcţionare.



Deşi ancheta autorităţilor e îngreunată de ruinele de la Bamboo, conducerea clubului din Capitală susţine în continuare că focul ar fi fost pus intenţionat, posibil chiar de către concurenţă