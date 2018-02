Amenzi mărite pentru participanţii la proteste

Potrivit unei propuneri legislative ce tocmai a trecut de votul senatorilor, tulburarea ordinii publice, refuzul persoanelor de a se legitima, lăsarea animalelor periculoase în libertate sau cerşetoria vor fi sancţionate cu amenzi mai mari decât în prezent. Ultimul cuvânt îl va avea însă Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional.

Proiectul, iniţiat de mai mulţi parlamentari PNL, vizează modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Concret, cei care se fac vinovaţi de provocarea ori participarea efectivă la scandal sau cei care tulbură liniştea locatarilor între orele 22.00-08.00 şi 13.00-14.00 prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui instrument muzical la intensitate mare în localuri vor fi sancţionaţi cu amenzi cuprinse între 700 şi 1.800 de lei (faţă de 500 - 1.500 de lei în prezent).

Aceleaşi sancţiuni sunt prevăzute pentru cei care organizează jocuri de noroc ilegale sau comercializează ilegal arme cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, arbalete, arcuril pentru tir, pescuit sau vânătoare.

Proiectul mai prevede amenzi de 300 - 800 de lei (faţă de 100 - 500 de lei în prezent) pentru: cerşetorie, alarmarea publicului şi a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol fără motiv întemeiat, refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale sau lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol.

Lege anti-proteste

Sociologul Maria Nicoleta Andreescu, director executiv al Asociaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, Comitetul Helsinki (APADOR-CH) atrage atenţia că înăsprirea amenzilor pentru tulburarea ordinii publice va descuraja protestele de stradă şi va duce, practic, la o restrângere a drepturilor persoanelor.

„La Ministerul de Interne se află în dezbatere, încă de anul trecut, un proiect oarecum similar. În consultările publice pe acest proiect, noi am transmis, iar Ministerul de Interne a acceptat să fie exceptate de la sancţiuni, în mod explicit, eventuale fapte petrecute în cadrul protestelor. Ce se întâmplă acum în Parlament este dublarea unei iniţiative legislative, o degringoladă legislativă. E adevărat că toţi parlamentarii au drept la iniţiativă legislativă, dar ar trebui să vadă ce mai lucrează şi alte instituţii pe acelaşi domeniu. Creşterea cuantumului unor amenzi îngrădeşte anumite drepturi. Sporirea sancţiunilor, în general, nu rezolvă problemele. Simplu fapt că pun 10 ani de închisoare pentru un anumit tip de infracţiuni, care până acum era de patru ani, nu înseamnă că de mâine nu se vor mai comite“, a explicat, pentru „Adevărul“,Maria Nicoleta Andreescu.

Mărirea amenzilor nu este oportună

Şi politicienii au criticat iniţiativa legislativă. Senatorul USR Florina Presadă susţine, la rândul său, că majorarea amenzilor pentru încălcarea ordinii publice ar putea duce la descurajarea protestelor.

„USR apreciază ca oportună modificarea acestei legi, era nevoie de actualizarea cuantumului amenzilor pentru unele dintre infracţiuni. Apreciem însă că acestea mărite în acest moment nu ar fi oportune. Ştiind că în acest moment în România avem un climat de revoltă cetăţenească împotriva unor acţiuni guvernamentale sau parlamentare, credem că astfel de amenzi ar putea duce la descurajarea lor. Credem că trebuie să ţinem un echilibru între păstrarea ordinii şi liniştii publice, dar şi a dreptului cetăţenilor de a protesta, de a iniţia acţiuni de protest atunci când consideră necesar“, a spus Presadă.

Proiectul nu a urmat procedura statutară a PNL

Surprinzător, liderul PNL Ludovic Orban spune că nu are cunoştinţă de iniţiativa colegilor săi, care nu ar fi urmat procedura statutară. Adică să fie avizată de structurile partidului.

„Probabil, a fost iniţiat de colegi de ai mei fără să ceară acordul partidului. Trebuie să mă documentez... Cu siguranţă, acest proiect nu a primit niciun acord din partea Biroului Executiv al PNL. O să văd despre ce e vorba şi ne vom poziţiona pe tema asta. Am mai avut şi proiectul acela al lui Răducu Filipescu, care propunea ca funcţionarii publici să nu mai fie suspendaţi din funcţie dacă sunt trimişi în judecată, dar până la urmă nici el nu l-a votat. Avem o procedură: pentru ca un proiect de lege să fie susţinut de PNL, trebuie să fie primească un aviz de la comisiile de specialitate ale partidului, să obţină acordul grupului parlamantar şi al Biroului Executiv. Cu siguranţă, acest proiect nu a urmat parcursul statutar. Şi eu am participat la proteste, am fost manifestant şi pot fi acuzat că am tulburat liniştea publică“, a declarat, pentru „Adevărul“, Ludovic Orban.

Înjurăturile în trafic, taxate scump

Şoferii care obişnuiau să înjure în trafic sau să facă semne obscene ar putea plăti scump aceste gesturi. Astfel, proiectul prevede şi creşterea amenzilor pentru săvârşirea de gesturi obscene în public, proferarea de injurii, ameninţări cu acte de violenţă, deteriorarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistică şi rutieră ori a celor care semnalează existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor, de la sume cuprinse între 400 şi 1.200 de lei.

Aruncarea asupra unei persoane sau construcţii cu obiecte de orice fel, cu substanţe inflamante, iritant-lacrimogene, cu efect paralizant, corosive sau care murdăresc, dacă nu au rezultat vătămări ale integrităţii corporale ori pagube materiale, se produc în instituţii de învăţământ, sănătate ori destinate ocrotirii speciale a unor categorii de persoane defavorizate, ar putea fi sancţionate cu amenzi cuprinse între 2.500 de lei şi 4.000 de lei.