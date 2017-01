Alianța pentru o Românie Curată (ARC) este o mișcare civică deschisă oricui, persoane sau organizații, ONG-uri, sindicate, firme, instituții, care promovează principiile bunei guvernări.

Misiunea noastră este sa construim o largă alianță care să lucreze pentru acest scop, prin monitorizarea și expunerea proastei guvernări, precum și a promovării guvernării bune și a celor care o practică.

Alina Mungiu-Pippidi

Alina Mungiu-Pippidi este președintele celui mai cunoscut think tank din România, Societatea Academică din România (SAR), și inițiatorul platformei civice România Curată. Ca politolog, având ca domenii de expertiză politicile publice, buna guvernare, lupta anticorupție și democratizarea, elaborează de mai mulți ani capitolul dedicat României din raportul anual „Nations in Transit al Freedom House”. A predat la Universitatea din București și la SNSPA, iar din 2007 conduce catedra de Studii de Democratizare la Hertie School of Governance din Berlin. În 2012 a fost cooptată în prestigiosul think tank European Council on Foreign Relations.

Mihai Goțiu

Dintre jurnaliștii de la noi, Mihai Goțiu este cel care a scris cel mai mult despre Roșia Montana și despre corupția din jurul RMGC, care s-a răspândit ca un virus în clasa politică românească, dar și în presă. De curând, Mihai Goțiu a publicat și o carte amplă și foarte bine documentată despre „Afacerea Roșia Montana“. Aceasta s-a vândut foarte bine, dar i-a adus și amenzi de la jandarmerie.