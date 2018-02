Schimbare majoră la RATB. Regia îşi schimbă statutul şi denumirea.  Ce spune Firea despre autobuzele turceşti

Acţionarii vor fi Primăria Capitalei, prin Consiliul General, şi Consiliul Judeţean Ilfov. Societatea nou înfiinţată va avea un capital social de peste 129 de milioane de lei, iar personalul regiei va fi preluat şi reîncadrat pe aceleaşi funcţii.





Primarul Gabriela Firea a vorbit şi despre cele 400 de autobuze ce urmează să fie cumpărate de la Otokar, o firmă din Turcia, declarându-se declarându-dezamăgită de faptul că sunt critici în spaţiul public legate de acest subiect. Edilul a subliniat că nu vor fi achiziţionate „toate rablele”.







Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.





Din Consiliul de Administraţie fac parte Speranţa Cliseru, Adrian Sorin Mihail, Ionuţ Cieocoiu, Petrina Boiţă, Alexandru Trifan şi Mihai Petcu.





„Prin transformarea în societate pe acţiuni a RATB se vor asigura condiţiile pentru o funcţionare mai eficientă, mai economică, cu o marjă de profitabilitte şi cu posibilitatea de participare la licitaţii şi de accesare a fondurilor europene”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.





Despre reorganizarea RATB se vorbeşte încă din 2016, când CGMB aprobase studiul de oprtunitate în acest sens, iar municipalitatea promitea ca regia să fie transformată până la începtului anului. În aprilie 2017, viceprimarul Aurelian Bădulescu estima că Regia se va transforma în societate pe acţiuni în jurul lunii august.





„Din buget vom plăti şi deja celebrele autobuze. Îmi exprim dezamăgirea. Ştiţi că am lucrat foarte mult cu toţii pentru asta, un an şi jumătate. La un moment dat chiar credeam că nu vom mai finaliza acest proiect, pentru că am avut foarte multe blocaje. Când în sfârşit am văzut luminiţa de la capătul tunelului şi când în sfârşit am ajuns la final şi suntem aproape de semnarea contractului şi vom avea autobuze noi, cu aer condiţionat, sistem de informare şi condiţii civilizate... Am uitat cum mureau de cald cetăţenii în autobuze? Autobuze cu marcă, ce să zic! Acum stăm şi comentăm că producătorul câştigător e din ţara X. Cine are de comentat, să meargă să facă plângere. Eu vă garantez că facem totul în beneficiul cetăţenilor”, a declarat Gabriela Firea.





Ea a subliniat că a venit în funcţia de primar al Capitalei ca să muncească pentru cetăţeni şi că nu va lua „toate rablele”.





„Am câştigat bani foarte mulţi din presă şi nu am venit aici să fiu vedetă sau să mă îmbogăţesc, ci să muncesc pentru cetăţeni. Am fost vedetă când am fost. Vom plăti aceste autobuze indiferent din ce ţară vine producătorul. Dar am avut curajul să avem 50 la sută criteriu tehnic şi 50 la sută criteriu financiar. Nu luăm toate rablele, aşa cum spun unii colegi ai noştri. Important este că vor veni 400 de autobuze noi cu aer condiţionat, iar în paralel luna viitoare demarăm achiziţia pentru 100 de autobuze electrice, 100 de troleibuze electrice şi 100 de tramvaie electrice şi demarăm activitatea pentru încă o achiziţie de 400 de autobuze”, a mai spus Firea.





Edilul a subliniat flota de lucru trebuie înnoită şi mărită, iar RATB va începe inclusiv un program de modernizare a staţiilor de autobuz şi a refugiilor de tramvai, urmând să fie cumpărate automate de vânzare a cardurilor de călătorie şi, deci, eliminarea chioşcurilor de bilete.