Un prim concert din cadrul „Perlelor lui Doga” a avut loc în aer liber la Castel Mimi

Prezentă la eveniment, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc, a anunţat că recitalul de la Castel Mimi este primul dintr-o suită de evenimente, cu genericul „Perlele lui Doga”, care vor fi organizate în acest an cu prilejul aniversării a 80 de primăveri ale maestrului, transmite IPN.



Melodiile lui Eugen Doga au fost interpretate de orchestra Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu”, dar şi de interpreţii Ana Cernicova, Tatiana Cerga, formaţia Acord etc. Eugen Doga a fost aplaudat la scenă deschisă când a cântat, în acord cu havuzul plutitor din curtea Castel Mimi, celebra piesă din filmul „Gingaşa şi tandra mea fiară”.



„Mă bucur să cânt în acest loc minunat, care abundă în simţiri şi temperament. Mă bucur că în Moldova renasc lucruri frumoase, precum este Castelul Mimi, iar cel mai plăcut pentru mine este că am simţit aici că ziua de mâine nu va fi pustie”, a declarat Eugen Doga.



Directorul general al Castel Mimi, Cristina Frolov, a menţionat că serile de muzică în aer liber vor deveni o tradiţie la Castel Mimi. „Odată cu restaurarea castelului, cu renaşterea istoriei şi a tradiţiilor, vrem să promovăm bogăţia culturală a ţării”, a mai spus Cristina Frolov.



Anterior, Castel Mimi a inaugurat, în premieră în Republica Moldova, un havuz muzical şi multicolor, iar primul spectacol a fost regizat pe notele din „Gingaşa şi tandra mea fiară”, semnate de celebrul compozitor Eugen Doga.