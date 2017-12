Valeriu Munteanu: Acuzaţia Silviei Radu că aş fi maltratat femei a fost extrem de dureroasă

„A spus că sunt misogin, nu ştiu dacă dumneaei înţelege profunzimea cuvântului misogin. Iar ultima acuzaţie care mi s-a adus că aş fi maltratat femei, asta pentru mine a fost extrem de durută pentru că am acasă cinci femei, soţia şi patru fiice şi chiar este o ofensă destul de mare. Eu am lucrat în foarte multe colective, la Primărie, la Parlament, la Guvern, cunosc şi mă cunosc mii de femei şi nu cred că vreodată am dat dovadă de aşa ceva”, a menţionat Valeriu Munteanu luni, 4 decembrie, într-o conferinţă de presă.

Amintim că primarul interimar de Chişinău, Silvia Radu, a declarat că femeile din Primărie sunt discriminate, iar acest fenomen ar fi promovat în instituţie de către persoane publice precum ar fi liberalul Valeriu Munteanu. Potrivit ei, este intolerabil ca un lider politic să promoveze misoginismul în public.