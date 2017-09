Priorităţile fracţiunilor parlamentare în noua sesiune. Socialiştii insistă pe dizolvarea Parlamentului

Secretarul fracţiunii Partidului Democrat, Sergiu Sârbu, susţine că priorităţile fracţiunii pentru această sesiune reies din prevederile programului de guvernare, ale Agendei de Asociere, dar şi din Foia de parcurs semnată de către premier şi preşedintele Parlamentului. Urmează să fie finalizată implementarea reformei Guvernului, dar şi să fie dezbătute şi votate multe alte legi-cadru. Cât ţine de conlucrarea cu colegii din alte fracţiuni, Sergiu Sârbu a declarat că speră că aceasta va fi una eficientă, iar fiecare va lăsa la o parte luptele politice, care nu au nicio valoare pentru oameni.



Prioritatea Partidului Socialiştilor este găsirea soluţiei juridice pentru dizolvarea actualului Parlament, care, potrivit PSRM, nu corespunde voinţei poporului. Socialiştii pledează pentru alegeri anticipate, care să aibă loc cât mai repede.

„Mai multe iniţiative ale noastre au fost blocate intenţionat în sesiunile precedente. Acum am pregătit împreună cu Preşedinţia în jur de 60 de iniţiative legislative sociale şi economice, dar nu suntem prea optimişti la capitolul că vor fi promovate şi susţinute de majoritatea parlamentară, de aceea optăm pentru alegeri anticipate”, a declarat deputatul Vlad Batrîncea.



Liberalul Mihai Ghimpu spune că prioritar în noua sesiune ar trebui să fie, pentru toate fracţiunile parlamentare, majorarea pensiilor şi a salariilor. Partidul Liberal va insista în continuare pe ideea unirii Republicii Moldova cu România. „Doar în cadrul României poţi să ai pensii şi salarii mari. Sper ca cetăţenii să înţeleagă un lucru: nu are de unde actuala putere şi nici viitoarele puteri să rezolve aceste probleme”, a declarat Mihai Ghimpu. Prioritare pentru liberali rămân angajamentele asumate de către Republica Moldova în Acordul de Asociere semnat cu Uniunea Europeană. „Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului trebuie readuse în prim plan”, a declarat Mihai Ghimpu. Cât priveşte cooperarea cu alte fracţiuni, liderul PL a spus că liberalii susţin „tot ce ţine de îmbunătăţire”. „Fiecare fracţiune îşi are planul de activitate reieşind din programul de guvernare al partidului. Dar dacă coincid nişte lucruri, dacă sunt promovate unele proiecte care ţin de domeniile de interes public, nu este o problemă”, a remarcat Mihai Ghimpu.



„Poziţia fermă a fracţiunii Partidului Comuniştilor este să scape Republica Moldova, cât mai curând posibil, de guvernarea care timp de opt ani a tot capturat ţara”, a remarcat preşedinta fracţiunii, Inna Şupac. Un prim pas ar fi consolidarea eforturilor formaţiunilor care se consideră a fi în opoziţie, pentru a nu permite actualei guvernări să implementeze la următoarele alegeri parlamentare sistemul electoral mixt. La fel, PCRM vrea să vadă rezultatele investigaţiei furtului miliardului. Inna Şupac spune că actuala guvernare intenţionat promovează alte iniţiative, astfel încât să distragă atenţia societăţii de la acest subiect. „Deocamdată nu putem decât să constatăm, cu regret, că atât timp cât această guvernare va fi la putere, Republica Moldova nu se va dezvolta”, a menţionat Inna Şupac.



Preşedintele Grupului parlamentar Popular European (PPE), Valeriu Ghileţchi, a spus că un domeniu de interes major pentru deputaţii PPE va fi monitorizarea activităţii autorităţilor în contextul procesului amplu de reforme. „Sunt o serie de legi care au fost votate doar în prima lectură şi urmează să fie dezbătute şi aprobate în lectura a doua, cum este cel privind activitatea băncilor, cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Toate aceste proiecte trebuie îmbunătăţite. Aceste legi sunt extrem de importante şi vor fi discuţii şi dezbateri foarte aprinse pe marginea lor”, anticipează deputatul. Valeriu Ghileţchi aminteşte că tradiţional la sfârşit de an se discută proiectul politicii bugetar-fiscale şi vamale pentru 2018 şi proiectului legii bugetului pentru 2018. Deputatul crede că ar trebui schimbate accentele şi priorităţile Parlamentului. E nevoie de identificat surse pentru dezvoltarea infrastructurii în toate sferele de activitate. „Vom monitoriza şi finalizarea schimbării sistemului electoral, având în vedere că în această toamnă urmează să fie stabilite circumscripţiile electorale. Se aşteaptă o toamnă foarte aglomerată şi intensă”, a conchis liderul grupului PPE.



Liderul fracţiunii Partidului Liberal Democrat, Tudor Deliu, a declarat că fracţiunea PLDM are mai multe idei de iniţiative legislative. Însă, cu părere de rău, toate iniţiativele înaintate de către opoziţie până acum se prăfuiesc în sertarele parlamentarilor şi nu sunt incluse pe ordinea de zi. De aceea, în această sesiune, ca şi în sesiunea trecută, fracţiunea va fi acel clopot care va bate alarma cu referire la toate ilegalităţile care se comit în Parlament. Respectiv, vom fi cei care vom sesiza opinia publică, cetăţenii Republicii Moldova, despre necesitatea transformării Parlamentului într-un organ legislativ şi nu într-o corporaţie care decide peste noapte ceea ce îşi doreşte”, a mai spus deputatul liberal-democrat