Maia Sandu: „Nu am spus că Unirea din 1918 a fost impusă, ci că Unirea astăzi nu poate fi impusă” VIDEO

„Am spus că Uniunea Europeană nu va accepta în componenţa sa o ţară profund coruptă, cu instituţii total subordonate intereselor oligarhice, că pentru a ne apropia de România şi Uniunea Europeană trebuie să facem puţină ordine. Am mai spus că unirea nu poate să se întâmple ca altă dată, adică ca în 1918, când a fost votată de Sfatul Ţării. O asemenea decizie poate fi luată astăzi doar prin referendum”,a declarat Maia Sandu într-o postare pe Facebook.

Ea susţine că pentru „PAS contează toţi oamenii. Fiecare om din Republica Moldova contează, fie că vrea reunirea cu România, fie că vrea în NATO, fie că vrea în Uniunea Europeană sau în Uniunea Euroasiatică. Am decis să fim în PAS pentru că ne pasă de toţi cetăţenii”.

„Unirea este pentru mulţi un vis, o speranţă care face parte din conştiinţa lor. Un lucru demn de tot respectul. Am mai spus în repetate rânduri: Unirea poate fi facută doar printr-un proces democratic, prin voinţa exprimată de majoritatea cetăţenilor. Nici unirea, nici integrarea europeană nu pot fi realizate până nu vom avea un stat de drept, funcţional şi prosper, în care drepturile şi libertăţile cetăţenilor să nu fie îngrădite, în care vocea fiecărui cetăţean să poată fi auzită. Iar proiectele comune în diverse domenii sunt concrete, realiste şi pot fi făcute, dacă există voinţă”.

Potrivit Maiei Sandu, „despre proiecte comune cu România, în toate domeniile, vorbeşte programul politic al PAS: stimularea comerţului şi investiţiilor, asigurarea securităţii energetice prin interconectarea conductelor de gaze naturale şi a reţelelor electrice la cele ale UE, armonizarea legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar, rezolvarea unui şir de probleme ce ţin de protecţia mediului, promovarea turismului, promovarea energiei regenerabile, dezvoltarea proiectelor comune în domeniul educaţiei şi culturii”.

Amintim că preşedintele Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, a declarat duminică, 10 septembrie, în cadrul celui de-al doilea Congres extraordinar al formaţiunii, că nu crede că Unirea României cu Republica Moldova ar fi posibilă, pentru că „nu este real ca UE să permită unui stat membru să înghită un teritoriu”.

„Considerăm că nu este real ca UE să permită unui stat membru să înghită un teritoriu, care este corupt, care este divizat, care nu are stat de drept şi toate celelalte păcate pe care le are astăzi Republica Moldova”, a menţionat Maia Sandu.

Liderul PAS afirmă că „cei care cred şi promit că pot să facă Unirea astăzi sau mâine îşi asumă această promisiune, dar noi o credem nerealistă”.

„În primul rând din perspectiva UE, pentru că trebuie să îndeplinim nişte condiţii clare şi în al doilea rând pentru că trebuie să existe consens naţional la acest subiect”, a subliniat Sandu.

Ea e de părere că Unirea reprezintă „o decizie democratică a oamenilor care locuiesc pe acest teritoriu” şi că „Nu poate fi impusă sau făcută Unirea aşa cum s-a întâmplat altă dată”.

În acelaşi timp, Maia Sandu susţine că o bună parte din membrii PAS sunt unionişti, iar formaţiunea va pleda pentru relaţii bune cu Bucureştiul.

„Dacă am avea o guvernare responsabilă, care nu doar ar povesti despre relaţiile cu România, am avea deja staţii de interconectare pentru sistemul electroenergetic, proiecte în sistemul educaţional, în sistemul de sănătate, inclusiv am avea o conlucrare mai serioasă între organele de combatere a corupţiei”, a precizat preşedintele PAS.