MAE: Controlul comun moldo-ucrainean nu va prejudicia interesele agenţilor economici din regiunea transnistreană

Viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Lilian Darii, s-a întâlnit miercuri, 19 aprilie, cu şefii misiunilor diplomatice ai statelor membre ale Uniunii Europene, Delegaţiei Uniunii Europene, Misiunii OSCE în Moldova, Ambasadei Federaţiei Ruse, Ambasadei Ucrainei şi Ambasadei SUA acreditate în Republica Moldova, cărora le-a fost prezentată o informaţie pertinentă cu privire la organizarea controlului în comun moldo-ucrainean în punctul de trecere a frontierei „Cuciurgan-Pervomaisc”. Conform comunicatului de presă al MAE, Darii a ţinut să sublinieze faptul că tendinţa autorităţilor moldoveneşti de a-şi restabili controlul asupra sectorului central/transnistrean al frontierei de stat moldo-ucrainene este una absolut firească şi legitimă. Acest obiectiv are la baza sa principiul general recunoscut al dreptului internaţional privind respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statelor, consfinţit în documentele fundamentale ale ONU şi OSCE, inclusiv, în deciziile adoptate în cadrul reuniunilor ministeriale ale OSCE cu privire la reglementarea conflictului transnistrean. Viceministrul a menţionat, de asemenea, faptul că controlul în comun în punctul de trecere a frontierei „Cuciurgan-Pervomaisc” urmează să fie efectuat în baza Acordului interguvernamental moldo-ucrainean din 11 martie 1997 şi a Protocolului dintre serviciile vamale şi grănicereşti, semnat la 4 noiembrie 2015. A fost remarcat, în special, faptul că proiectul în cauză este sprijinit de către Uniunea Europeană, o contribuţie practică la realizarea căruia urmează să fie adusă de către Misiunea EUBAM. Un control comun de acest fel se efectuează deja de mai mulţi ani în punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene „Briceni-Rosoşenî”, „Criva-Mamaliga”, „Larga-Kelmenţî” şi „Giurgiuleşti-Reni”. Lilian Darii a menţionat că scopul desfăşurării controlului în comun în punctul de trecere „Cuciurgan-Pervomaisc” este de a contribui la facilitarea traficului de mărfuri, transport şi persoane care nu va prejudicia, în nici un fel, interesele agenţilor economici şi ale persoanelor fizice din regiunea transnistreană. Dimpotrivă, acesta va conduce la stimularea operaţiunilor de export-import în regiune, inclusiv a bunurilor supuse accizelor, în particular, prin reducerea considerabilă a timpului de control în vamă şi a cheltuielilor de transport.

Tiraspolul susţine că prin stabilirea controlului vamal comun moldo-ucrainean se doreşte instituirea unei blocade în jurul Transnistriei

Chestiunea este mult discutată la Tiraspol. Administraţia regiunea consideră că un control vamal comun moldo-ucrainesc până la frontierea din regiunea transnistreană le va distruge economia.

Preşedintele aşa-numitului comitet vamal al Transnistriei, Vitalie Neagu, precizează că pierderile regiunii din stânga Nistrului s-ar ridica la 14 milioane de dolar anual, fiindcă vameşii Chişinăului care vor asigura controlul vamal la frontiera Ucrainei cu regiunea transnistreană vor acţiona în baza legislaţiei malului drept al Nistrului, în aşa mod cetăţenii din stânga Nistrului nu vor putea importa un şir de produse în regiunea transnistreană, din cauza diferenţei de legislaţie.

Neagu aduce şi un exemplu în acest sens. Potrivit lui, ei nu vor putea importa anumite produse care necesită un control fitosanitar sau veterinar, fiindcă partea moldovenească stabileşte clar care sunt punctele de trecere unde este efectuat controlul respectiv pentru ca aceste produse din carne să poate intra în ţară, însă Cuciurgan-Pervomaisk nu ar intra în lista punctelor de trecere stabilite de Guvernul de la Chişinău, pe unde este posibil importul de carne.

La întrevederea din 30 martie dintre Igor Dodon şi preşedintele nerecunoscut al Transnistriei, Vadim Krasnoselskii, subiectul primordial al discuţiilor a fost legat de controlul vamal comun moldo-ucrainean.

„Domnul Krasnoselskii şi-a exprimat îngrijorarea că odată cu implementarea acestor puncte, acestui control, ar avea de suferit bugetul regiunii transnistrene, al agenţilor economici cât şi persoanelor fizice. Noi am luat act de aceste îngrijorări, am ascultat opinia şi am luat decizia ca experţii din cadrul Aparatului preşedintelui, în special doamna Elena Gorelova, pe parcursul următoarelor săptămâni să facă o evaluare foarte clară a posibililor riscuri economice. Dacă este necesar să luăm anumite decizii ca agenţii economici să nu aibă de suferit, astfel de decizii noi vom propune, dacă e necesar şi iniţiative legislative”, a precizat Dodon.