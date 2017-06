Igor Dodon a avut o întrevedere cu preşedintele Azerbaidjanului: Am abordat oportunitatea lansării unei curse aeriene Chişinău-Baku VIDEO

„Am subliniat că raporturile moldo-azere dispun de un mare potenţial, şi am pledat pentru consolidarea şi exinderea acestora, în special în domeniul economic. Reieşind din agenda curentă, am analizat posibilitatea organizării, în toamna acestui an, a unei şedinţe a comisiei interguvernamentale moldo-azere de cooperare comercial-economică, comisie, care nu s-a întrunit deja timp de 5 ani. Totodată, am examinat posibilitatea organizării unui business-forum moldo-azer”, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook după întrevederea cu Ilham Aliyev.



Şeful statului a subliniat că a abordat în discuţii şi oportunitatea lansării unei curse aeriene directe Chişinău-Baku, dar şi necesitatea unei colaborării mai intense în sfera educaţională, culturală şi umanitară.

Am discutat despre posibilitatea lansării unor proiecte cu caracter social, cu susţinerea părţii azere. De asemenea, am stabilit să intensificăm colaborarea interregională.

În timpul întrevederii bilaterale cu premierul azer Artur Rasizade, oficialii au vorbit despre acţiunile concrete care urmează a fi întreprinse pentru realizarea înţelegerilor la care s-a ajuns în cadrul întrevederii cu preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev.

„Am menţionat că în Republica Moldova sunt înregistrate peste 100 de întreprinderi cu capital azer cu un volum de circa 1,5 mln. dolari SUA. Am reiterat interesul pentru promovarea şi susţinerea în continuare a proiectelor investiţionale ale agenţilor economici din cele două ţări”, a notat şeful statului.

El a mai declarat că Preşedinţia se va strădui să organizeze, în toamna anului curent, vizite la Chişinău pentru mai mulţi antreprenori azeri, care vor putea evalua la faţa locului posibilităţile de dezvoltare a cooperării economice bilaterale.

„Am reiterat interesul pentru activizarea cooperării cu partea azeră în sfera energetică. Am subliniat interesul pentru participarea unor potenţiali parteneri azeri la activităţile zonelor economice libere şi ale parcurilor industriale din Republica Moldova”, a precizat Igor Dodon.