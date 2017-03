Dodon, după întrevederea cu Krasnoselskii: Sper că în luna mai vom avea următoarea întâlnire VIDEO

„Am discutat despre pachetul acţiuni şi şirul de întrebări care au fost puse în discuţii pe parcursul ultimelor opt luni şi care rezultă inclusiv din procesul verbal semnat la Berlin. Este vorba de soluţionarea problemelor concrete cu care se ciocnesc locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului”, a declarat şeful statului.

El a menţionat că de la ultima întrevedere cu Krasnoselskii, din 4 ianuarie 2017, administraţia de la Tiraspol a început a întreprinde acţiuni concrete.

„Este vorba de simplificarea procedurii de trecere pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în dreapta Nistrului şi doresc să meargă în regiunea transnistreană”, a subliniat preşedintele.

Alţi paşi concreţi la care se referă Igor Dodon sunt şi buna funcţionare a şcolilor de limbă română din Transnistria, dar şi încetarea urmăririi penale pe numele a zece funcţionari din Republica Moldova, printre care un fost prima de Varniţa.

Şeful statului spune că sunt şi probleme mai dificile care necesită soluţii. De exemplu, recunoaşterea numerelor de înmatriculare transnistrene, probleme legate de telefonia fixă şi mobilă.

Instalarea controlului comun moldo-ucrainean pe teritoriul Ucrainei, în apropiere de graniţa cu regiunea transnistreană

„Domnul Krasnoselskii şi-a exprimat îngrijorarea că odată cu implementarea acestor puncte, acestui control, ar avea de suferit bugetul regiunii transnistrene, al agenţilor economici cât şi persoanelor fizice. Noi am luat act de aceste îngrijorări, am ascultat opinia şi am luat decizia ca experţii din cadrul Aparatului preşedintelui, în special doamna Elena Gorelova, pe parcursul următoarelor săptămâni să facă o evaluare foarte clară a posibililor riscuri economice. Dacă este necesar să luăm anumite decizii ca agenţii economici să nu aibă de suferit, astfel de decizii noi vom propune, dacă e necesar şi iniţiative legislative”, a precizat Dodon.

Proiecte comune de infrastructură pentru ambele maluri ale Nistrului