S-a dat startul sărbătorilor iarnă la Chişinău

Prezentă la eveniment, primarul interimar Silvia Radu, care a venit însoţită de cei doi adjuncţi, a declarat că sărbătorile de iarnă sunt cele mai frumoase şi cele mai aşteptate de către toţi locuitorii planetei.





„Inaugurăm acest brad pentru ca să întâlnim spiritul Crăciunului cu inima deschisă şi cu pace în suflet. Să lăsăm tot ce a fost rău, astăzi şi să pornim cu acest spirit deschis, cu inima împăcată spre un nou an. Eu cred că Chişinăul merită tot ce e mai bun şi tot ce e mai frumos. Şi mi-am propus să lupt pentru acest lucru, atâta timp cât voi avea onoarea să fiu la cârma municipalităţii Chişinău”, a notat Silvia Radu.



Nu departe de mulţimea venită la inaugurare, mai mulţi reprezentaţi ai Partidului Liberal au venit cu pancarte pe care au scris „În pofida bradului oligarhic, Chişinăul rămâne în întuneric”.



Vicepreşedintele PL, Valeriu Munteanu, a declarat că „bradul oligarhic” a fost instalat în Piaţa Marii Adunări Naţionale exact aşa cum a venit şi Silvia Radu la Primăria capitalei – prin efracţie.





„Suntem prima şi sper că ultima Capitală din lume, care are un brad oligarhic. Este manifestul nostru pentru ca locutorii municipiului Chişinău, cetăţenii Republicii Moldova să cunoască acest lucru”, a spus liberalul.



„Ceea ce face Silvia Radu este un dezmăţ – atât la primărie, cât şi prin acţiunile pe care le face. Vreau să spun că nu este nici pe departe un manager bun, aşa cum se lăuda în interviurile plătite, de mii de euro – ba dimpotrivă. Am văzut cum gestionează Primăria, am văzut unde aduce mesajul ei”, a menţionat deputata liberală, Alina Zotea.



Sărbătorile de iarnă, potrivit unei dispoziţii semnate de Silvia Radu, urmau să fie inaugurate pe 1 decembrie. Însă bradul de 29 de metri, adus din Ucraina, a ajuns la Chişinău cu întârziere şi cu multe crengi rupte – fiind instalat în PMAN sâmbătă dimineaţă, 2 decembrie.





Muncitorii de la Spaţii Verzi au încercat să-l reanimeze, dar Silvia Radu a cerut ca acesta să fie dat jos şi s-a angajat să cumpere personal alt brad. În aceeaşi zi, în Piaţa a fost instalat un brad de 17 metri, care a fost tăiat din curtea unei grădiniţe din sectorul Botanica. Pomul a costat 10 mii de lei, iar înţelegerile au fost ca banii să fie donaţi în scopuri caritabile.