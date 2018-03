Declaraţiile pe venit pot fi depuse până pe 2 mai

Pentru persoanele juridice şi pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi antreprenoriale data-limită de prezentare a declaraţiei este 26 martie, transmite IPN.



Olga Golban, şefă de direcţie la SFS, a comunicat că fiecare este în drept să depună declaraţie. Obligatoriu trebuie să o facă contribuabilii care obţin venit salarial de la două sau mai multe locuri de muncă, persoanele care obţin venit salarial şi, suplimentar, un alt venit din care, pe parcursul anului, a fost impozitat la sursa de plată de către agenţii economici, dar şi contribuabilii care au un venit diferit de salariu în sumă mai mare de 31.140 de lei.

„Este de remarcat că nu apare obligaţia de declarare în cazul veniturilor din care se asigură reţinerea finală a impozitului la sursa de plată, precum ar dividendele, veniturile sub formă de royalty, veniturile de la jocurile de noroc şi veniturile de la companiile promoţionale”, a precizat responsabila de la SFS.



Cotele de impozitare pentru venitul obţinut în 2017 sunt: 7% – până la suma de 31.140 lei de şi 18% – pentru veniturile ce depăşesc această sumă.



Scutirea personală la care are dreptul fiecare persoană este de 10.140 lei – sunt venituri din care nu se reţin impozite. Pentru persoanele care au participat la înlăturarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, pentru soţii şi şi părinţii persoanelor dispărute, participante la acţiunile de luptă pentru independenţa şi integritatea ţării, la războiul din Afganistan, pentru persoanele cu dizabilităţi din copilărie etc. scutirea personală se oferă în mărime de 15.840 de lei. Scutirea pentru copii şi alte persoane întreţinute constituie 2.340 de lei.



Persoanele fizice care vor dori să desemneze 2% din impozitul pe venit organizaţiilor necomerciale sau celor de cult o vor putea face doar după depunerea declaraţiei şi achitarea impozitului pe venit, iar lista acestor organizaţii (594, în prezent) poate fi consultată pe site-ul Ministerului Justiţiei.



În scopul facilitării prezentării declaraţiilor, persoane fizice vor putea solicita „declaraţia precompletată”, alcătuită în baza datelor de care dispune SFS. Contribuabilii o pot solicita la subdiviziunile fiscale unde de obicei sunt deserviţi. Acesta este şi pe site-ul SFS, în cazul în care declaraţiile vor fi transmite în mod electronic. Pe site-ul SFS a fost publicat un spot care explică procedura.