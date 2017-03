Cei mai sângeroşi criminali din istorie. Ucigaşul care îşi abuza sexual victimele după ce le omora cu cruzime

Lista celor mai mari infractori din istorie cuprinde o varietate de indivizi certaţi cu legea, de la evazionişti şi escroci, la criminali feroce ori ucigaşi în serie.

Charles Manson

Născut în 1934, Charles Milles Maddox, cel care a devenit cunoscut mai târziu ca Charles Manson, este un criminal în serie care execută o pedeapsă pe viaţă într-o închisoare din California.

Şirul crimelor pe care le-a săvârşit a debutat în 9 august 1969, atunci când Manson şi grupul al cărui lider era, supranumit Familia, a dat buzna într-o locuinţă închiriată de către regizorul Roman Polanski şi soţia lui, Sharon Tate. Acolo, adepţii Manson au ucis-o pe Tate, care era însărcinată la momentul respectiv, precum şi alte patru persoane. La plecare, au scris pe uşă, folosind sângele actriţei, cuvântul "Pig" (porc). În noaptea următoare, Manson şi-a călăuzit adepţii spre casa patronilor unui lanţ de băcănii, Rosemary şi Leno LaBianca, pe care i-au înjunghiat. Folosind sângele lor, ucigaşii au scris pe pereţi şi pe uşa frigiderului "Rise" (ridică-te"), "Death to Pigs" (moarte porcilor) şi "Healter Skelter" (cu referire la melodia "Helter Skelter" a trupei The Beatles).

Membrii Familia a fost în cele din urmă prinşi, procesul lor începând în iunie 1970. Manson a fost condamnat la moarte. Întrucât ulterior, Curtea Supremă din California a declarat pedeapsa capitală ca fiind neconstituţională, Charles Manson a primit în cele din urmă închisoare pe viaţă.

Ted Bundy

Cel care părea un tânăr şcolit şi carismatic, pe numele său adevărat Theodore Robert Cowell, a reuşit să instaleze teroarea în America anilor `70. Până să fie prins de poliţişti, Ted Bundy, după cum a ajuns să fie cunoscut acest periculor criminal în serie, a ucis zeci de femei frumoase. Numărul exact al victimelor sale nu este cunoscut, însă se vehiculează că ar fi vorba despre mai mult de 30, cu vârste cuprinse între 15 şi 25 de ani. După ce le omora, le abuza sexual şi le ascundea cadavrele cât mai departe de locul faptei. În majoritatea cazurilor, el se întorcea la ascunzătoare pentru a săvârşi acte de necrofilie.

Frenezia criminală i-ar fi fost declanşată de şocul suferit de despărţirea de iubita lui, Stephanie Brooks, susţin criminaliştii. Prima femeie pe care a încercat să o omoare, lovind-o în somn cu un obiect contondent şi violând-o, mai apoi, a fost o tânără de doar 18 ani. Se întâmpla în ianuarie 1974, însă victima a supravieţuit. O lună mai târziu, prin aceleaşi metode, Ted Bundy a luat viaţa unei alte fete, de 21 de ani.

În decursul a doar cinci luni, nemilosul ucigaş a răpit şi omorât alte şapte tinere, după care le-a ascuns cadavrele. Seria crimelor a continuat până în 1975, când bărbatul a refuzat să oprească la un control de rutină pe care poliţiştii îl făceau în trafic. În maşina lui au fost găsite o serie de obiecte suspecte, de la masca de schi, la cătuşe şi chiar o rangă. Când şi-a vândut autoturismul, oamenii legii au confiscat mijlocul de transport pentru a căuta probe. A ajuns în spatele gratiilor în 1976, având la activ mai multe evadări. Procesul său a început abia în 1979, fiind condamnat la moarte prin electrocutare zece ani mai târziu.

Tom Horn

Cercetaş, om al legii, asasin şi haiduc, Tom Horn a fost cu siguranţă unul dintre criminali cele mai cu sânge rece din Vestului Sărbatic. În timpul anilor 1880, Horn a lucrat ca vânător de recompense la o companie de detectivi. Dacă într-o primă fază el a trecut drept un lucrător capabil, mai apoi, manifestările lui violente au ieşit la iveală. În 1894, a fost forţat să demisioneze după ce numele său a fost asociat cu 17 crime. Lăsat fără insignă, Horn a devenit un ucigaş plătit. Ţinta lui erau în special hoţii de vite, fiind considerat responsabil de moartea a cel puţin 20 astfel de răufăcători. În 1901, Horn a fost învinovăţitde uciderea unui copil de 14 ani, fiul unui fermier. Implicarea lui Horn în această crimă a rămas un subiect de dezbatere pentru istorici. Cu toate acestea, Horn a fost executat prin spânzurare în Cheyenne, în 20 noiembrie 1903, cu o zi înainte de a împlini 43 de ani.

Adam Lanza

Adam Lanza, un individ solitar în vârstă de 20 de ani din Connecticut, a adus teroarea într-o şcoală elementară din Sandy Hook, SUA, în 14 decembrie, 2012. Înarmat cu o puşcă semi-automată şi un pistol, el a intrat în unitatea de învăţământ şi a tras 154 de focuri de armă într-un interval de aproximativ cinci minute, luând viaţa a 20 de elevi şi şase educatori. Mai apoi, Lanza s-a sinucis. Câteva ore mai târziu, autorităţile au descoperit cadavrul mamei lui, pe care o omorâse în casa lor înainte de masacrul de la şcoală.

John Wayne Gacy

Condamnat pentru uciderea şi violarea, între 1972 şi 1978, a 33 de bărbaţi tineri şi băieţi, John Wayne Gacy a fost un ucigaş în serie cunoscut sub numele de "Clovnul Ucigaş", deoarece obişnuia să distreze copii la petreceri, îmbrăcat în clovn. Gacy îşi ademenea victimele promiţându-le locuri de muncă în domeniul construcţii, după care îi captura, îi agresa sexual şi în cele din urmă îi strangula cu o frânghie. Majoritatea cadavrelor au fost găsite îngropate sub podeaua casei sale, în timp ce celelalte victime au fost găsite în râuri din apropiere. El a fost in cele din urma condamnat la moarte. A fost executat la moarte prin injecţie letală, în 10 mai 1994.

