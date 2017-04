Minţile sclipitoare de la Colegiul ”Gh. R Codreanu” Bârlad, premiate de Microsoft

La finalul săptămânii trecute a avut loc finala Opening Opportunities, un concurs destinat tinerilor din regiunea Moldovei, care a adus împreună aproape de elevi cu vârste cuprinse între 14-19 ani din Iaşi, Focşani, Suceava, Vaslui, Bârlad, Oneşti, Rădăuţi, Bucureşti şi Râmnicu Vâlcea.

”Opening Opportunities aduce împreună în echipe mixte nu doar elevi de la licee diferite, dar şi din oraşe diferite, care lucrează timp de 6 luni la proiecte tehnice coordonându-se pe Skype împreună cu mentorul lor, voluntar Microsoft. Echipele sunt construite oglindind rolurile, dar şi ritmul unui start-up IT, care trebuie să inoveze şi să pregătească într-un timp scurt un produs de tehnologie gata de utilizare“, au transmis organizatorii. Juriul format din specialişti Microsoft a stabilit câştigătorii competiţiei.

Echipa Colegiului Naţional ”Gheorghe Roşca Codreanu! Bârlad, formată din cinci elevi - Antonio Ganea, Filip Gagiu, Teodor Ciripescu, Tudor Roşca, Diana Sălăvăstru - şi coordonată de profesorul de informatică Vlad Giurcanu, a câştigat premiul pentru pentru cel mai distractiv proiect sau premiul pentru cel mai bun joc original. Proiectul intitulat Pesna o platformă pentru crearea de jocuri bazate pe basme.

”Este un joc. Îşi propune să construiească o perspectivă a temelor universale precum lupta binelui împotriva răului utilizând tehnologia şi mesajul basmelor populare romaneşti. Organizatorii Techsoup şi Microsoft Romania ne-au plasat in primele 4 cele mai bune proiecte şi cel mai bun/distractiv joc. Au fost aproape 200 de participanţi compunand 16 echipaje din toata ţară”, a explicat prof. Vlad Giurcanu.

Premiul pentru cea mai bună implementare tehnică: The Night before Exemption - o echipă mixtă de 5 elevi de 16 şi 17 ani din 3 licee diferite din Bucureşti şi Iaşi, coordonată de mentorul Silviu Toderaş, SharePoint Support Escalation Engineer la Microsoft CSS. The Night before Exemption este un joc single-player retro, inspirat de genul „point and click” şi desenat pixel cu pixel.

Premiul pentru cel mai inovativ proiect: DriveVision, un proiect de machine learning creat de o echipă de la Colegiul Naţional Petru Rareş Suceava, cu ajutorul mentorului lor Andreea Tîrnăcop, Technical Engineer Microsoft CSS. Sistemul creat de ei este un proiect de maşină autonomă, în care camerele şi senzorii monitorizează permanent obstacolele din trafic, atenţia şoferului sau trimit informaţii instituţiilor de intervenţii de urgenţă cu privire la câţi oameni sunt în maşină în cazul unui accident.

Premiul pentru cea mai bună prezentare: Psych Type – o echipă mixtă de elevi din 4 licee din Râmnicu Vâlcea, coordonată de Ion Ionescu, Technical Project Manager la Microsoft CSS. Psych Type este un joc care ajută adolescenţii să se cunoască mai bine pe sine, construit cu ajutorul unor teste psihologice interactive de personalitate.

Premiul Juriului, pentru originalitatea conceptului, pentru SchoolScape, un joc creat de o echipă mixtă de 12 elevi din 4 licee diferite din Suceava şi Rădăuţi sub coordonarea lui Dan Vasilescu, Support Escalation Engineer la Microsoft România, în care elevul (personajul jocului) trebuie să treacă probe serioase de cultură generală ca să reuşească să „rezolve” întâlnirile cu profesorii din joc.

Opening Opportunities, cel mai mare program educaţional de mentorat în computer science, este construit şi derulat anual de Asociaţia Techsoup, începând din 2013. Partenerul principal la programului este Microsoft CSS România – angajaţii Microsoft CSS România voluntariază cel puţin 2 zile pe an în cadrul Opening Opportunities, cea mai mare contribuţie de muncă voluntară a unei companii IT în România.