Top 10 bancuri cu fotbalişti. De ce majoritatea fotbaliştilor se cuplează cu blonde?

1. Trei bătrâni microbişti înrăiţi, un belgian, un portughez şi un român, se duc să se roage pentru echipele lor naţionale de fotbal la un "altar al minunilor". Merge mai întâi portughezul şi, după ce se roagă în genunchi cu multă ardoare pentru echipa sa, îl întreabă pe Dumnezeu:

- Doamne, spune-mi, când o să fie campioană mondială echipa Portugaliei? Minune, Dumnezeu îi răspunde:

- Fiule, în următorii 10 ani, Portugalia va fi campioană mondială!

- Mulţumesc, Doamne, dar eu voi fi mort atunci, zice microbistul cu regret.

Belgianul face şi el acelaşi lucru: se roagă pentru echipa lui şi, la final, pune aceeaşi întrebare.

- În următorii 20 de ani, răspunde Dumnezeu, Belgia va fi campioană.

- Oho, dar eu voi fi mort atunci, răspunde cu regret belgianul. Românul se roagă şi el cu şi mai mare ardoare, cu şi mai multă smerenie pentru echipa sa naţională, iar în final pune întrebarea cheie. După un moment de gândire, Dumnezeu îi răspunde:

- Oho, eu voi fi mort atunci, fiule!

2. Un tip intră într-un bar din Vaslui, care era plin cu suporteri ai echipei locale.

- Hei, domnule, nu e voie cu câinele în bar!

- Bine, dar câinele meu e un mare suporter al echipei noastre...

- Hai s-o văd şi pe asta!

Începe meciul şi peste 10 minute FC Vaslui marchează. Câinele parcă înnebunise: latră, aleargă prin local, încearcă să-şi prindă coada...

- Fantastic, strigă barmanul, dacă aşa face pentru un simplu gol, oare cum face atunci când echipa noastră câştigă?

- Nu ştiu, că eu îl am numai de la începutul sezonului...

3. - De ce îl fluieră spectatorii pe tânărul acela din rândul întâi?

- Pentru că a aruncat cu o sticlă în arbitru!

- Dar nu l-a nimerit...

- Păi, tocmai pentru asta îl fluieră!

4. - Cum ţi-ai rupt piciorul, Vasile?

- La meciul de fotbal de ieri. Am făcut parte din echipă...

- Te-a faultat dur vreun adversar?

- Nu, am căzut de pe banca de rezerve!

5. După terminarea unui meci de fotbal, arbitrul merge spre casă împreună cu doi prieteni, ca să bea ceva.

- Dar n-o să se supere nevastă-ta că picăm aşa, pe nepusă masă?

- Fiţi liniştiţi, faţă de scorpiile care le-am avut, ea e mieluşel. Ajung acasă la arbitru şi soţia lui îi întâmpină bucuroasă.

- E o plăcere pentru mine să primesc musafiri, chiar dacă este puţin cam târziu, dar ştiu că meciul s-a disputat în nocturnă... Nu, nu mă culcasem, îmi aşteptam soţiorul drag. Poftiţi, aşezaţi-vă la masă! Imediat vă pregătesc nişte gustări, ca să nu mai beţi pe inima goală...

- Fantastic!, zice unul dintre prieteni, după ce femeia s-a dus la bucătărie. Cum de ai putut s-o educi aşa?

- Păi, spune arbitrul, noi am avut un căţeluş care lătra tot timpul şi mă deranja teribil. I-am arătat o dată cartonaşul galben şi, când m-a enervat din nou, i-am aratat cartonaşul roşu şi l-am eliminat, aruncându-l de la balcon...

- Şi ce legătură are treaba asta cu nevastă-ta?

- Nevastă-mea are şi ea deja un cartonaş galben!



6. La meci, între suporteri:

- De ce urli aşa, măi omule?

- Păi, tu nu vezi că ne-a dat 11 m?

- Şi ce-ai fi vrut să ne dea... tot terenul?

7. La un meci de fotbal, un suporter înfocat, după o oră de strigat, ia loc răguşit pe bancă.

- Mi-am pierdut glasul, şopteşte el.

- O să-l găsiţi în urechea mea dreaptă, îi spune vecinul din stânga.

8. Un vraci dintr-un trib african vizitează Marea Britanic în Anglia este dus la un meci de fotbal. La plecare, declară:

- Asta zic şi eu vrăjitorie! Douăzeci şi doi de inşi dănţuiesc în jurul unei băşici de piele, unul din mijloc fluieră, şi-n cinci minute începe ploaia!

9. De ce majoritatea fotbaliştilor se cuplează cu blonde?

Ca să li se dubleze I.Q.-ul!

10. Un fotbalist este invitat la cununia unui prieten deal său. Înainte de începerea ceremoniei, preotul se apropie de el şi-l întreabă:

- Dumneavoastră sunteţi mirele?

- Nu, eu fac parte din cei care au fost eliminaţi în semifinale