Povestea lui Sid, spaima traficanţilor de ţigări la Porţile de Fier I. „Un câine antrenat să depisteze ţigări nu dă greş“

Mulţi traficanţi au „căzut“ în punctul de frontieră Porţile de Fier I datorită botului lung cu miros fin al lui Sid. Cu multă răbdare şi muncă, Sid a fost învăţat de inspectorul vamal Florin Moţăţăianu să adulmece de la distanţă mirosul tutunului.

După un an de specializare în Franţa, Sid şi-a început activitatea în cel mai important punct vamal din Mehedinţi în anul 2009, alături de Florin Moţăţăianu, dar ori de câte ori este nevoie de ajutorul lui, pleacă în misiuni în întreaga ţară. La Porţile de Fier I, Sid este însă vedeta punctului vamal fiindcă prezenţa lui face să îngheţe sângele contrabandiştilor de ţigări.

„Este un instrument de temut pentru că a găsit cam tot ceea ce ei au putut imagina ca şi modalităţi de ascundere. Le este teamă de un control cu câinele. În afară de cei care se ocupă cu traficul de ţigări, restul cetăţenilor care trec prin punct îl iubesc, este un câine obişnuit să lucreze cu oamenii, este afectuos“, spune vameşul.

ÎN CINCI MINUTE DESCOPERĂ PRADA

Pare greu de crezut şi totuşi ceea ce poate să facă Sid cu nasul lui fin niciun aparat, oricât de performant ar fi, nu poate să realizeze. Practic, folosind doar tehnica din dotare, vameşul nu poate ajunge în toate locaşurile unui autovehicul, în locuri în care nici nu ţi-ai putea închipui că ar putea fi ceva ascuns. În plus, Sid este atât de operativ că în cinci minute poate să dea un diagnostic clar asupra unui vehicul: are sau nu are ceva ascuns. Sid are acest atu, această capacitate de a detecta tot felul de mirosuri foarte uşor şi foarte repede: „Un control cu un câine la o maşină mică durează maximum cinci minute. În aceste minute, el ne spune dacă în acea maşină există ceva ascuns. În mod normal, dacă am utiliza aparatura din dotare, timpul de control ar fi mult mai îndelungat, hai să zicem 30 de minute, poate chiar o oră pentru a verifica cu aparatul tot ceea ce câinele verifică cu nasul în cinci minute. Sid reprezintă un mare avantaj, pentru că volumul autovehiculelor pe care trebuie să le verificăm este destul de mare“.





Experimentatul vameş de la Porţile de Fier I Florin Moţăţăianu desfiinţează cel mai popular mit în rândul contrabandiştilor, şi anume că ţigările ascunse în spaţii ermetice nu sunt depistate de câini: „Contrabandiştii încearcă să facă spaţii ermetice, cred că ar fi o metodă să păcălească câinele, numai că este foarte greu să faci ceva cu adevărat ermetic, încât câinele să nu simtă, mai ales la maşini“.

NU DĂ GREŞ NICIODATĂ

„Un câine antrenat să depisteze ţigări nu dă greş, eventual poate să greşească cel care îl conduce, dacă nu ştie să interpreteze corect semnele, reacţiile patrupedului“, spune inspectorul vamal Florin Moţăţăianu. Se apreciază că efortul pe care îl face un câine la un control este echivalentul efortului pe care îl face un om la un meci de fotbal. Faptul că miroase şi analizează în acelaşi timp toate mirosurile pe care le întâlneşte este un mare efort fizic şi psihic pentru câine. De exemplu, într-o singură tură, Sid poate verifica circa 20 de autovehicule, cu pauze evident binemeritate.

„Avem situaţii când persoane pe care noi le suspectăm că se ocupă cu traficul de ţigări renunţă să mai călătorească atunci când văd că Sid este la lucru. De multe ori fac controale cu câinele pe pistă, la coloana de maşini, pentru a face o eventuală selecţie, poate câinele simte ceva şi atunci maşina respectivă o selectăm pentru un control amănunţit. În acelaşi timp, supraveghez şi turiştii şi încerc să observ anumite reacţii“, povesteşte vameşul de la Porţile de Fier I.

O CAPTURĂ DE 2.500 DE PACHETE

Un exemplu: în vara anului 2016, Sid nu a trecut nepăsător pe lângă o maşină care aştepta în coloană să intre în ţară. Un autoturism cochet, îngrijit, care la prima vedere nu ar fi ridicat nici cea mai mică umbră de îndoială. Şi totuşi, patrupedul nostru a simţit imediat că în această maşină se află ascunse ţigări. Aşa cum numai el ştie să facă, şi-a semnalizat colegul de serviciu că ceva nu este în regulă şi în felul acesta, Florin Moţăţăianu şi-a dat seama că maşina trebuie verificată amănunţit. Avea să fie cea mai mare captură de ţigări pe care Sid a depistat-o până acum în Punctul de Trecere a Frontierei de la Porţile de Fier I. A fost vorba de o cantitate de 2.500 de pachete de ţigări, care dacă ar fi ajuns pe piaţa neagră din Drobeta Turnu Severin, ar fi adus câştiguri importante respectivului contrabandist.

„Era schimbul de tură, în jurul orei 19.10, mă plimbam cu Sid pe pistă, urmăream reacţiile turiştilor, încercam să găsesc o maşină pe care să o controlez, ştiind că intervalul orar este destul de critic şi se încearcă de către contrabandişti trecerea cu ţigări. La un moment dat, am observat o maşină, doar cu şoferul, o maşină relativ frumoasă, o maşină bună la care nu te puteai gândi că ar putea fi folosită pentru trafic cu ţigări. În momentul în care am ajuns în dreptul ei, Sid a avut o reacţie, aşa că i-am spus colegului că maşina trebuie verificată“, îşi aminteşte vameşul.

Şi Sid a dovedit încă o dată că este un partener de nădejde al vameşilor de la Porţile de Fier I, un profesionist desăvârşit.

Când maşina a fost luată la puricat în hangar, lucrătorii vamali aveau să descopere circa 2.500 de pachete de ţigări ascunse foarte bine în tot felul de locaşuri.

„Era o maşină care nu mai trecuse prin vamă. Am extins controlul, am găsit podeaua dublată. Se creaseră mai multe locaşuri pentru ţigări şi într-o anumită zonă nu am putut să avem acces la marfa de contrabandă până nu am folosit un aparat de tăiere electric. Efectiv am tăiat tabla ca să putem să scoatem ţigările din locul respectiv. Am mai găsit ţigări în bara din faţă, în laterale“

spune Florin Moţăţăianu.

Sid a împlinit 9 ani la 1 decembrie 2016 şi cel mai probabil anul acesta se va retrage la pensie, mai exact, va rămâne în familia Moţăţăianu, acolo unde ocupă deja un loc special.