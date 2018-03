Şoferiţă prinsă beată la volan pe o stradă din municipiul Orşova

La acţiunea organizată au participat 16 poliţişti din cadrul structurilor poliţiei rutiere.

În urma activităţilor desfăşurate, au fost aplicate 96 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea regulilor de circulaţie, 44 dintre acestea fiind pentru nerespectarea normelor legale de viteză, iar alte 19 pentru lipsa utilizării centurii de siguranţă.

De asemenea, au mai fost aplicate sancţiuni contravenţionale şi pentru efectuarea necorespunzătoare a manevrei de depăşire, utilizarea telefonului mobil, precum şi pentru traversarea prin locuri nepermise de către pietoni.

Totodată, poliţiştii au reţinut 3 permise de conducere şi 3 certificate de înmatriculare.

La Orşova, de exemplu, în data de 16 martie a.c., la ora 1,15, poliţiştii din Orşova au depistat o femeie, în vârstă de 48 de ani, din judeţul Dolj, în timp ce conducea pe strada Cernei, din municipiul Orşova un autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice. Procedând la testarea acesteia cu aparatul etilotest a rezultat o concentraţie alcoolică de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condusă la Spitalul Municipiului Orşova, unde i-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe ”.