VIDEO “Balaurul din Banat” cu monociclul pe podul fantomă care leagă Moldova Nouă şi insula Ostrov

Ciudăţenia metalică a fost construită în timpul comunismului, la mijlocul anilor ’80, pentru ca sterilul din mina de cupru de la Moldova Nouă să fie depozitat pe insula Ostrov. Acest plan ar fi distrus iremediabil una dintre cele mai frumoase insule de pe Dunăre. Din fericire acest lucru nu s-a întâmplat pentru că vecinii iugoslavi au dat în judecată statul român, pe motiv că punea în pericol Dunărea din cauza poluării. România a pierdut, iar podul a fost abandonat.

„Vroiam de mult să mă duc cu monocilul pe acest pod. De cinci ani mă bate gândul, în special pentru că mă interesa să văd insula Ostrov. Este o insulă de 9 kilometri, extraordinar de frumoasă . Podul uneşte cele două maluri, de la Moldova Veche şi de pe insulă. Accesul pe insulă se poate face după ce înştiinţezi Poliţia de Frontieră. Am plecat împreună cu prietena mea, cu barca gonflabilă pe Dunăre. Vroiam să ajungem la unul dintre cele trei picioare din apă. Podul nu are acces. A rămas deasupra Dunării ca o fantomă. În înregistrarea video se vede că am căzut în apă. Curenţii sunt foarte puternici în acea zonă, dar m-au ajutat nişte pescari. Podul are 500-600 de metri lungime şi se află la 35 de metri faţă de nivelul Dunării”, a povestit Flaviu Cernescu.