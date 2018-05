Timişoreanul care a dat lovitura: cultivă ardei iuţi la preţuri uluitoare. Un kilogram poate costa zeci de mii de dolari

Adrian Orza, consilier local independent din Timişoara, mare pasionat de agricultură bio, în special de ardei iuţi, crede că a dat lovitura. Timişoreanul a reuşit să obţină primele răsaduri de ardei iuţi din soiul Aji Charapita, considerat cel mai scump ardei din lume. Conform siteurilor de specialitate, un kilogram de Aji Charapita costă între 11.000 şi 25.000 de dolari.

„Pare ireal preţul. Nici mie nu îmi vine să cred. Dar din ce am citit pe internet, atâta costă. Pe mine m-a interesat însă să am noi soiuri inedite, mi-au plăcut forma lor. Am primit seminţele de la o prietenă din America. E prima dată când încerc şi am văzut că au germinat puţine. Au germinat cam 15. Sper să crească şi ardeii. Am reuşit şi cu alte soiuri complicate, cred că reuşesc şi cu acestea. Am înţeles că sunt câţiva cultivatori şi în Europa, care livrează unor restaurante de lux. Se caută acum arome mai deosebite. Sunt şi destui de iuţi după gradul de capsaicină, undeva la 100.000. Se pare că au şi aromă deosebită”, a declarat Adrian Orza.