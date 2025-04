Pagube pe bandă rulantă pentru familia Drăgușin. Fratele lui Radu, abandonat în bucătărie

Restaurantul grecesc pe care Radu Drăgușin îl deține într-un mall din Capitală a fost în pericol de a se închide, a povestit Alex, fratele fotbalistului de la Tottenham, la o emisiune cu profil culinar. Alex Drăgușin administrează afacerea.

Radu Drăgușin s-a confruntat cu probleme și în afaceri. Dezvăluirea a fost făcută chiar de Alex, într-una dintre edițiile emisiunii Chefi la Cuțite, ocazie cu care le-a gătit celor trei jurați un preparat special și a vorbit despre eforturile făcute pentru a evita falimentul.

Cei doi au deschis localul în 2023, într-un centru comercial din Băneasa. Meniul cuprinde delicii cu specific grecesc, dar și un burger care poartă numele fundașului de la Tottenham.

„Fratele meu e Radu Drăgușin, joacă la Tottenham. Cochetez cu bucătăria. Eu și fratele meu deținem un restaurant grecesc. Eu trebuia să manageriez, dar m-am trezit că sunt singurul bucătar. Am apăsat pedala de accelerație, am dat tot ce am avut din mine și am ținut locația deschisă.

E o salată cretană în formă de cheesecake (n.r. preparatul cu care și-a propus să-i surprindă pe chefi). Nu e dulce, dar are o formă care păcălește ochiul”, a spus Alex Drăgușin în emisiunea difuzată de Antena 1.

Voleiul, nu fotbalul, este la putere în familie

Alex Drăgușin, fost voleibalist, este căsătorit cu o voleibalistă, sportul familiei. El este căsătorit cu Milagros Catalina Collar Nguema, actualul căpitan al Rapidului.

„La vârsta de 13 ani am plecat în Italia, am urmat-o pe mama, antrenoare de volei. Și eu am ajuns apoi voleibalist. Suntem o familie de sportivi. Tatăl a fost voleibalist, sora mai mare, voleibalistă, fratele mai mic, fotbalist, sora mai mică baschetbalistă.

Soția mea, voleibalistă, a jucat la PAOK Salonic. Am trăit un an cu ea acolo și m-am îndrăgostit de bucătăria grecească. Ea e activă, e căpitanul Rapidului la volei.

Eu, pe când aveam 14 ani, eram singur în casă în Italia și am decis să mănânc ceva bun. Am învățat de la tatăl meu vitreg, care a fost executive chef în anii ’80 și ’90, la Roma. Am învățat puțin, iar de acolo a crescut pasiunea. Vreau să devin chef”, a povestit fratele lui Radu Drăgușin.

Revenirea este încă departe

Radu Drăgușin, 23 de ani, este pe bară momentan și trage tare să se recupereze după operația de ligamente încrucișate suferită în februarie. Un specialist în kinetoterapie care-l are în grijă a confirmat că fundașul lui Tottenham va putea juca din nou abia la sfârșitul anului.

Doctorul Rajpal Brar susține că internaționalul român, 23 de ani, încă se află în stagiile incipiente ale recuperării și că va avea nevoie de încă trei luni, de acum încolo, până când va putea să-și reia antrenamentele! Iar abia prin noiembrie va putea fi luat în calcul de managerul Ange Postecoglou pentru un meci oficial.

„Drăgușin se află încă în stadiile relativ incipiente ale procesului de recuperare, la aproximativ opt săptămâni după operație”, a explicat Brar: „El lucrează la îmbunătățirea forței, a amplitudinii de mișcare, a unor activități de echilibru și la revenirea la normal a mersului pe jos.

În cel mai bun caz, revenirea la antrenamentul individual se va produce în a doua parte a acestei veri, înaintea startului în sezonul următor. Aș spune că va mai avea nevoie de încă trei luni”, susține doctorul Rajpal Brar