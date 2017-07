Statul român, obligat să-i plătească daune unui şofer care a lovit un câine pe autostradă. Ce sumă a decretat drept despăgubire instanţa de judecată

August 2014. Marius Pop (32 de ani), un programator din Timişoara, se întorcea din concediu împreună cu soţia şi copilul de un an. Marius circula pe autostrada Arad – Timişoara şi mai avea câţiva km până acasă când a lovit în plin un câine ciobănesc ajuns pe autostradă. „Aveam vreo 110 – 120 km/h. Am intrat pe banda a doua, în depăşirea unui TIR, când mi-a ieşit în faţă un câine ciobănesc de talie mare, venit de pe axul drumului. Dacă viram stânga, intram în parapet, dacă viram dreapta intram sub TIR. L-am lovit în plin, iar în momentul acela am rămas fără lumini, iar motorul s-a oprit”, povesteşte timişoreanul care a declarat că maşina s-a oprit la aproximativ 200 de metri de locul impactului.

Aventura cu Poliţia

Imediat după incident copilul, speriat, a început să plângă, iar Marius a sunat la 112 pentru a anunţa incidentul şi pentru a se lua măsuri de eliberare a autostrăzii, în condiţiile în care cadavrul animalului era un pericol pentru ceilalţi şoferi. „Un şofer chiar a pierdut controlul şi a intrat în parapet”, a mai povestit timişoreanul, potrivit căruia de la serviciul de urgenţă 112 i s-a transmis că dacă accidentul nu a fost soldat cu victime, şoferul trebuie să se descurce. Într-un final, povesteşte Marius, la faţa locului a venit un poliţist care i-a reproşat că nu a semnalizat pe autostradă cadavrul câinelui. Mai mult decât atât, cu ocazia constatărilor de la faţa locului agentul de poliţie a verificat plasa de protecţie a autostrăzii în zona în care era maşina, în condiţiile în care incidentul a avut loc cu 200 de metri mai în spate, presupunându-se că animalul, lovit aproape de axul drumului, a intrat printr-un loc de pe partea opusă.

Proces pierdut la Judecătoria Timişoara

În urma incidentului de pe autostradă, timişoreanul şi-a contactat avocatul şi a decis să acţioneze în judecată Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADNR), cum se numea instituţia la vremea respectivă. În cadrul procesului, timişoreanul a cerut daune materiale de 14.000 de lei (valoarea avariilor la autoturism) şi daune morale de 10.000 de lei. Prima fază a procesului s-a judecat la Judecătoria Timişoara, unde cererea a fost respinsă. Judecătorul şi-a motivat decizia arătând că „din planşa foto aflată la fila 23 din dosar se observă faptul că animalul implicat în impactul cu autoturismul reclamantului purta o curea, ceea ce conduce cel puţin la prezumţia că acesta nu era un animal fără stăpân, astfel că se impunea a se identifica de către reclamant eventualul proprietar al acestuia”. Nici fotografiile realizate în teren, care arată că plasa de protecţie a autostrăzii este ruptă pe mai multe porţiuni nu au contat la Judecătoria Timişoara. „Este adevărat că din fotografiile depuse la dosar de către reclamant la filele 371-374 reiese că pe alocuri, plasa de protecţie împotriva pătrunderii animalelor pe Autostrada Arad Timişoara prezintă anumite deficienţe şi că remedierea acestora cade în sarcina administratorului drumului. Însă raportându-ne la datele speţei, deşi este evident că paguba suferită de reclamant s-a produs ca urmare a impactului cu animalul, totuşi prima instanţă a apreciat că în cauză nu s-a făcut dovada că respectivul animal a pătruns pe autostradă ca urmare a nerespectării vreunei obligaţii existente în sarcina pârâtei”, se arată în sentinţa Judecătoriei Timişoara.

Câştig de cauză la Tribunalul Timiş

Decizia a fost atacată cu apel la Tribunalul Timiş, unde a fost emisă recent sentinţa care îi dă timişoreanului câştig de cauză, obligând statul să îi plătească 14.000 de lei – reparaţiile maşinii şi 10.000 de lei daune morale. „Agenţii constatatori s-au mulţumit să observe, în măsura în care condiţiile nocturne le-au permis, starea plaselor de protecţie de pe sensul pe care s-a produs accidentul. Acest aspect coroborat cu fotografiile prezentate de către reclamant şi necontestate de către pârâta-intimată, şi, nu în ultimul rând, cu prezenţa câinelui pe autostradă (şi care trebuie să fi pătruns pe undeva, cu siguranţă printr-o plasă care prezenta spărturi, căci o altă explicaţie rezonabilă nu poate fi dată) converg îndeajuns de clarificator spre concluzia că impactul animalului cu autoturismul condus de către apelantul-reclamant se datorează stării necorespunzătoare a plaselor de protecţie adiacente autostrăzii la acea epocă”, arată Tribunalul Timiş în sentinţa care îi dă câştig de cauză tânărului care a lovit câinele.„Consider că soluţia primei instanţe a fost totalmente greşită. Pur şi simplu ne-a trimis pe coclauri să găsim stăpânului câinelui. Din fericire, Tribunalul a judecat corect această speţă”, a declarant avocatul lui Marius Pop, Claudia Simona Perici.