Secretele omului care a adus Intel la Timişoara. A fost drogat şi jefuit într-un tren din Bulgaria

În urmă cu 11 ani, Valentin Mureşan revenea în Timişoara natală după un deceniu de locuit la Dublin, în Irlanda. A venit cu intenţia să pună pe picioare un centru de software al irlandezilor de la Movidius. A pornit cu trei oameni, iar firma s-a dezvoltat de la un an la altul. Inginerii de la Timişoara au început să lucreze cu tehnologii avansate, să realizeze super-procesoare şi au ajuns să colaboreze cu Google pentru realizarea telefoanelor inteligente şi cu chinezi de la DJI, cea mai mare companie de drone din lume.

La sfârşitul anului 2016, gigantul Intel a achiziţionat biroul Movidius din Timişoara, unde lucrează astăzi aproximativ 100 de ingineri. Conform unor cifre neoficiale, Intel ar fi plătit pentru acestă tranzacţie 300 de milioane de euro.





„Tranzacţia s-a finalizat în noiembrie 2016. Ne-a cumpărat Intel. Vom lucra la dezvoltarea aceloraşi tehnologii, pentru că de asta ne-au luat. Noi avem un procesor care consumă puţină putere, poate fi alimentat de la baterie, iar de aici apar noile tehnologii ale dronelor, care se autopilotează, ochelarii de realitate virtuală, tot felul de camere inteligente, mai persoanale sau de security. Cu procesorul nostru se pot face deja cumpărături din magazine în care nu mai este nevoie de angajaţi. Omul îşi scanează singur produsele, plăteşte apoi cu cardul. Cam tot ce ţine de alimentare cu baterie şi procesare de imagini cu performanţă foarte mare“, a declarat Valentin Mureşan, care a rămas să conducă compania din Timişoara.

Drogat într-un tren bulgăresc

La finalul studiilor de la Facultatea de Calculatoare din Timişoara, în 1996, Valentin Mureşan a plecat cu o bursă Tempus, la Dublin, pentru proiectul de diplomă. După şase luni avea să revină acasă, cu multe bagaje şi bani economisiţi. Spune că se gândea să cumpere o garsonieră în Timişoara. „Am zburat cu avionul până în Burgas, în Bulgaria, de unde urma să iau trenul spre România. Părinţii îmi spuneau să iau un avion direct, chiar dacă trebuia să plătesc 1.000 de mărci. Eu vroiam să vin cu toţi banii acasă. Am strâns cam 8.000 de mărci“, îşi începe povestea Mureşan.





La un moment dat, în compartimentul său au intrat patru tineri prietenoşi. „Unul dintre ei spunea că e ziua lui şi îmi oferă de băut, dar am refuzat. Au spus să beau măcar o cafea. Problema este că mi-au pus ceva în cafea. În câteva secunde am simţit că nu mai am aer. Se pare că a fost un puternic halucinogen, care m-a făcut să trăiesc ca în Pulp Fiction“, adaugă Mureşan.

A pierdut banii de garsonieră

Hoţii i-au furat toate bagajele, banii şi documentele. Reţine doar secvenţe din acele zile. Una dintre ele este că s-a trezit în Sofia, în gară, cu o ambulanţă lângă el. „O asistentă încerca să-mi facă o injecţie. Nu ştiam ce e cu mine. Atunci nu erau telefoane mobile, părinţii nu ştiau nimic de mine. În mintea mea se întâmplau tot felul de lucruri. Nici acum nu ştiu ce era adevărat şi ce era halucinaţie. La un moment dat m-am trezit în tren, cred că asta e adevărat, înconjurat de poliţişti cărora le spuneam că este o bombă în tren. Ţin minte că am fost pleznit“, explică Valentin Mureşan. Între timp, tatăl lui, fost grănicer, a mers pe firul lucrurilor să afle ceva despre fiul său.

Dus cu cătuşele la graniţă



Poliţia bulgară l-a pus din nou în tren, însă Mureaşan a sărit din el, pe motiv că nu avea bagajele. Până la urmă a fost dus că cătuşele până la graniţă. „Cei de la Giurgiu mi-au dat drumul să plec. Am ajuns în grădina unui om care a sunat la 112. M-au recuperat din grădină şi m-au dus la punctul de grănicieri, în infirmerie. A fost prima zi în care am putut să spun că probabil am fost drogat“, spune Valentin Mureşan.



După un timp, Valentin Mureşan s-a întors în Irlanda, unde a rămas zece ani. Pentru început, pentru doctorat. Apoi a lucrat în cercetare la Universitatea din Dublin. „A însemnat foarte mult episodul Dublin. Deşi şcoala de aici era bună în teorie, acolo aveam oportunitatea să lucrez în proiecte pe care aici nu le aveam. Altfel, cu cea am învăţat la Timişoara, imediat am ţinut laboratoare chiar dacă nu vorbeam bine engleză. Aveam toată baza teoretică“, arată Mureşan.

„Mă felicit de trei ori că m-am întors în Timişoara.