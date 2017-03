Povestea emoţionantă a irakianului Altaau Khatab. Refugiat acum cinci luni în România, bate tot la arte marţiale: „Tot timpul se întâmplă ceva rău în Irak“

Altaau „Julio” Khatab (22 de ani) este originar din Irak. În urmă cu patru ani s-a refugiat cu familia în Iordania. În toamna anului trecut a ajuns la Centrul de Refugiaţi din Timişoara cu intenţia de a cere azil în România. Khatab este practicant de MMA (Mix Martial Art) şi este specialist în Jiu-Jitsu Brazilian, o tehnică care se bazează pe lupta la sol.

„Am început să practic artele marţiale de mic. Aveam 15 ani. Am început cu Kyokushin - un stil de karate de tip full-contact şi knock-down, care presupune foarte multă disciplină. Mergem la un club din Bagdad. Ne-am apoi mutat cu familia în Iordania, din cauza războiului. Nu ne-am mai simţit în siguranţă. În Irak e tot timpul război. Ştiţi cum e, acum sunt problemele cu ISIS. Tot timpul se întâmplă ceva rău. Foarte mulţi irakieni pleacă din ţară. Viaţa irakienilor e rea”, a povestit Altaau „Julio” Khatab.



Ajuns în Iordania, irakianul a continuat să practice artele marţiale la nivel profesionist. „Am fost la unul dintre cluburile cele mai bune de acolo. Acolo m-am axat pe Jiu-Jitsu Brazilian, pentru că în Iordania este una dintre cele mai bune cluburi”, a spus Julio.

Ştia deja multe despre România

Spune că a părăsit Iordania pentru că dorea să îşi încerce norocul în Europa. „Am ales România la îndemnul mai multor prieteni care au fost aici şi care ştiau cum sunt românii. Au avut numai cuvinte de laudă. Aşa că ştiam deja multe despre România, înainte să ajung aici. Am văzut apoi pe pielea mea că oamenii de aici sunt prietenoşi, te ajută. Îmi place aici. După ce am venit din Iordania a trebuit să merg la Centrul de Refugiaţi pentru că numai aşa puteam să primesc acte oficiale”, a mai spus irakianul.

Familia locuieşte lui Khatab a rămas în Iordania. Mai are trei fraţi. „Cu toţii sunt practicanţi de arte marţiale. Dar la nivel profesionist am ajuns doar eu”, a adăugat Julio.

„Mi-am dat seama imediat că am în faţă un om special”

După ce s-a mai familiarizat cu noua sa casă, Timişoara, Altaau Khatab a căutat pe Facebook o sală de arte marţiale, unde să îşi poată relua antrenamentele. Aşa a ajuns la clubul Knockdown, cunsocut club de MMA condus de Alin Fălcuşan.



„M-a contatat pe internet şi m-a rugat să-l primesc în sală. La început am fost sceptic, pentru că primesc zeci de mesaje pe sătămână în care unii se prezintă ca luptători profesionişti. În realitate nu stau lucrurile aşa. I-am spus să vină, intră în grupa de amatori, dar mi-am dat seama imediat că am în faţă un om special, care are un nivel avansat. Are o şcoală bună. Julio provine dintr-o cultură diferită dar are multe puncte comune cu artele marţiale şi disciplina. Este un luptător cu mult respect faţă de sine, cu mult respect faţă de cei din jurul lui şi de noua lui familie. A înţeles că în România lucrurile sunt puţin diferite, dar s-a integrat foarte bine. Cel puţin la noi la sală”, a declarat Alin Fălcuşan.