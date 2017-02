Investitorii străini, văzuţi prin ochii unor primari PSD: „Nu contează naţia. Poate să fie şi ţigan, numa' să investească“

Pentru a vedea cum se raportează unii PSD-işti de la „talpa ţării” la „străinii care vor să dezbine ţara”, „Adevărul” a stat de vorbă cu mai mulţi primari social-democraţi ai unor comune din Timiş care se află în apropierea autostrăzii A1. Primarii şi-au pus mari speranţe în finalizarea autostrăzii aşteptând ca odată cu finalizarea şoselei de mare viteză să vină şi investitorii. Români, străini, nu contează. Investitori să fie.

O comună condusă de un primar PSD care profită deja de autostradă este Mănăştiur. Un elveţian a deschis aici o fabrică de panificaţie, iar primarul comunei îi aşteaptă şi pe alţi investitori să vină la Mănăştiur. „Nu cred că e niciun primar împotriva investitorilor străini, doar să fie pe picior de egalitate cu investitorii români. Acum sunt diferenţe clare între investitorii români şi multinaţionale”, a declarat primarul din Mănăştiur, Ionel Curuţi. Edilul susţine că elveţienii care au investit la Mănăştiur şi-au deschis o firmă în România, fabrica nefiind un punct de lucru al unei multinaţionale.

Primarul crede în teoria implicării multinaţionalelor în proteste pentru că „probabil nu vor să piardă din drepturile pe care le au în România”. „Mi se pare foarte corect să îşi plătească impozitele unde îşi desfăşoară activitatea”, a spus edilul. Întrebat încă o dată dacă crede că multinaţionalele au scos oameni la protest, primarul declarat că logica sa îl face să creadă că da. „Nu am niciun document, dar aşa se vorbeşte. Eu bănuiesc şi după cum se vede că acolo sunt doar băieţi tineri, probabil…. (n.r. au fost scoşi de multinaţionale). Nu pot să îmi dau cu părerea. Dacă discutăm logic, cine are interes? ”, a declarat Ionel Curuţi.

„Nu ne interesează că e din Germania sau Olanda”

Primarul din Balinţ, Dănuţ Craşovan, este un alt primar PSD care aşteaptă investitori străini. „Discuţii am avut chiar ieri cu un investitor din Germania, dar până când nu este legat şi tronsoanele până la Deva nu îi prea interesează. Ei cer multe facilităţi. Noi avem apă, urmează să începem canalizare, dar gaz nu o să putem. Aşteptăm să vină să vadă ce putem să le punem la dispoziţie, aşteptăm să vină şi cu propuneri de parteneriat public-privat”, a declarat Craşova, care a spus că nu are nicio problemă cu străinii. „Doamne, fereşte! Nu am nicio problemă. Doamne, fereşte! Chiar am prieteni. De afectat, ne afectează investitorii că ne creşte bugetul. Eu zic că nu e rău. Problema statului e cum fixează impozitele, dar pentru ce plătesc la noi la primărie nu ne interesează că e din Germania sau Olanda”, a declarat primarul PSD din Balinţ.

„Suntem făcuţi de mama Eva şi de tata Adam”

Primarul din Bethausen, Ioan Lihoni îi aşteaptă pe investitorii străini care vor să investească în agricultură cu drumuri agricole asfaltate. „O să avem şi drumuri agricole pentru cine vrea să investească în agricultură. În partea industrială deţinem 17 hectare pe care putem să le oferim unui investitor care vrea să facă o fabrică. Suntem deschişi. Eu sunt deschis pentru toată lumea, nu contează că e neamţ, italian sau român. Să fie oameni cumsecade, să ne respectăm. Eu nici între partide nu am făcut deosebire. Nu contează culoare politică, orientare religioasă sau ce naţie e. Poate să fie şi ţigan numa’ să vină şi să investească. Pentru mine toţi sunt oameni. Toţi suntem făcuţi de mama Eva şi de tata Adam”, a declarat Lihoni. Primarul a spus că pământul ar trebui să rămână, totuşi, al românilor. „Bunicii noştri au stropit ţara asta cu sânge şi s-au luptat pentru palmele noastre de pământ. Părerea mea ca român şi ca patriot: ţarina noastră nu ar trebui să fie vândută, să rămână tot românul nostru proprietar”, a mai spus Lihoni.

„Nu mă interesează de unde vine, ce face”

Primarul PSD al comunei Margina aşteaptă să culeagă roadele finalizării autostrăzii care are un punct de descărcare chiar în comuna sa. Ionel Costa îi aşteaptă pe investitori, indiferent că sunt români sau străini. „Eu am preferinţe în domeniul chimiei, lemnului şi în domeniul alimentar. Ar fi bine dacă ar vrea cineva să facă o fabrică de brânzeturi să preia laptele din toată zona. Să fie investitori serioşi, indiferent că sunt români sau străini. Oricum, la Margina şi dacă vine un investitor străin nu vine o multinaţională. Poate să vină din orice ţară, pe mine nu mă deranjează, doar să fie om serios şi să se comporte corespunzător. În rest nu mă interesează de unde vine, ce face”, a declarat primarul din Margina.