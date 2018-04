FOTO De ce este ocolit de turişti un orăşel cu o istorie fabuloasă şi cu un patrimoniu arheologic şi arhitectural impresionant

Localitatea Ciacova, aflată la 30 de kilometri de Timişoara, a fost în centrul atenţiei de Ziua Mondială a Monunentelor, care se sărbătoreşte în fiecare an pe 18 aprilie.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură a organizat în oraşul timişean workshopul cu titlul „Ciacova- cetatea uitată”, unde au fost prezentate arhitecţilor, arheologilor, speciliştilor în monumente şi ghizilor de turism, potenţialul neexplotat al Ciacovei.

„În fiecare an, pe 18 aprilie, Direcţia Judeţeană Pentru Cultură încearcă să aducă în atenţie câte o localitate, câte o locaţie mai importantă din punct de vedere al patrimoniului. Anul acesta am ales Ciacova. Este o localitate încărcată de istorie, are un patrimoniu arheologic şi arhitectural impresionant. În ultimii ani s-au întâmplat mai multe proiecte pe arheologie şi arhitectură aici aşa că trebuiau să fie făcute cunoscute comunităţii şi oamenilor din Timişoara”, a declarat Victor Bunoiu, consilier monumente şi arheologie a Direcţia pentru Cultură Timiş.

Turnul bisericii catolice se vede de la distanţă



Săpături arheologice la Ciacova

Oaspeţii Ciacovei au putut afla în workshopul din Biserica Romano-Catolică, construită în 1881, numeroase informaţii legate de rezultatele săpăturilor arheologice care au fost făcute de specialişti.



„Cercetările arheologice au început în 2013. Atunci, cu ocazia unor lucrări edilitare, a fost descoperită o stradă otomană din lemn. În 2015 a urmat Piaţa Cetăţii, proiect de reabilitare a reţelei de apă, atunci s-au făcut cercetări pe toate cele patru laturi. În faţa primăriei a fost descoperită o altă stradă din lemn şi o parte dintr-o moară care se afla pe un braţ de apă ce străbătea pe atunci piaţa. În prezent, se desfăşoară săpături în apropierea Culei şi pe strada Timişului, care schimbă cumva ceea ce se cunoştea până în prezent. A mai fost descoperită o clădire, sunt în desfăşurare lucrările. Am găsit un mic tezaur monetar în apropiere de culă, probabil maghiare, foarte multe pipe, cahle, au fost găsite nişte patine din os de animale”, a mai spus Victor Bunoiu.

O stradă celebră în Ciacova



Restaurarea Culei medievale

Obiectele descoperite în urma săpăturilor arheologice de la Ciacova vor fi depuse în nou spaţiu muzeal care urmează să se realizeze în cula medievală, va fi restaurată cu peste 1 milion de euro, bani atraşi din fonduri europene.



„Strategia noastră prevede ca în anul 2021, anumite evenimente din Timişoara Capitală culturală Europeană să se desfăşoare la Ciacova. Aşa că s-a organizat acest workshop pentru a prezenta monumentele istorice, protenţialul turistic al Ciacovei, s-a vorbit de arhitectură, de arheologie, de restaurare şi despre oportunităţi pentru oraş”, a afirmat Petru Filip, primarul oraşului Ciacova.



Drumul spre culă

Drumul spre culă

La Ciacova se pregăteşte un festival gastronomic. Prima ediţie a Festivalului Păturitei – o mâncare tradiţională a şvabilor din Timişul de pustă, se va desfăşura în această vară, când localnicii speră să atragă în vizită câţi mai mulţi turişti.





Piaţa Cetăţii



Ciacova nu are cum să devină o mare atracţie turistică în condiţiile în care nu există niciun loc de cazare, nu există nici măcar un restaurant, iar cafenelele sunt de nivelul unor sate amărâte.