FOTO Investitorii care deschid prima fabrică de brânză raw-vegană din România. Ce conţine preparatul şi cât costă o felie de 160 de grame

Marişha Zaporojan s-a născut la Chinişnău, are mamă din Ucraina, dar s-a mutat în România când avea nouă ani. A locuit la Bucureşti, a făcut liceul la Oradea, iar la Timişoara a ajuns pentru facultate, la Arte Plastice, secţia Design. Şi a rămas la Timişoara. A devenit raw vegană în urmă cu doi ani.







„ înseamnă crud, iar vegan este tot ce nu este de origine animală. Nu se poate consuma brânză, lactate, ouă, carnea este exclusă, iar noi, care mâncăm , mâncăm doar crud, nu se prepară nimic termic, deşi până la 48 de grade Celsius se poate merge. Mai există o diferenţă între vegan şi vegetarian. Veganul se gândeşte şi la stilul de viaţă, alege să nu mai poarte geci de piele, să nu aibă mănuşi cu blăniţă, să apere animalele, să fie cât mai buni cu toată planeta”, a declarat Marisha Zaporojan.

Marisha şi Ştefan sunt printre puţinii raw vegani din Timişoara





„Eu am început să studiez despte raw vegan în 2014. Schimbarea nu a fost bruscă. Am avut perioade în care mâncam crud, după care mă întorceam la masa obişnuită. Sunt pofte, sunt praguri psihologice peste care trebuie să treci. Din iunie 2016 am decis să mă provoc. Să fac un an de zile raw vegan, să se obişnuiască corpul. În vară fac deja doi ani. A fost interesant. Dar şi destul de greu, pentru că în Timişoara nu cunosc niciun raw vagan. Sunt în anumite grupuri internaţionale unde sunt singura din România. Nu prea ştii ce să faci. Testezi pe corpul tău. Soţul meu are şi el un an de când e raw vegan”, a mai spus Marisha.

"În Barcelona am fost daţi peste cap de o brânză inedită"

Ideea de a produce brânză vegetală a venit cumva şi din dorinţa de a experimenta diverse sortimente de mâncare şi de aduce noutăţi în bucătăria proprie.





„Am început să călătorim în lume căutând gusturi. Am plecat în India, în Spania, Germania, să vedem ce mănâncă alţi raw vegani. În Barcelona am fost daţi peste cap de o brânză inedită, cu gust adevărat de brânză. Este din nuci de caju şi migdale. Aşa am aflat că se poate face brânză raw vegană. Ne-am dus acasă şi am început să experimentăm. Le înveleam în diverse condimente, avem o brânză cu boia afumată şi multe altele", a povestit Marisha.

O brânză deloc ieftină: 25 de lei pentru 160 de grame

Primii clienţi au fost cei apropiaţi, apoi au testat piaţa cu cantităţi mici de brânză vegană făcută în bucătăria proprie. Au început să ceară produsul şi veganii din ţară. Aşa s-a născut ideea să înceapă producţia în cantităţi mari.





„La început am testat piaţa. Am făcut câte 50 de bucăţi celor care ne contactau, am trimis şi prin ţară, la oamenii care urmăreau ce postez pe Facebook. Am ajus să nu mai facem faţă nici ca timp, nici ca spaţiu. Făceam totul în bucătărie. Aşa că am zis să ducem totul la scară industrială. Piaţă există, lumea tot cere. Acum ne-am apucat de amenajarea fabricii, suntem în plin proces. Am găsit o hală, vrem să facem şi ciocolată raw vegană şi atele. Sunt şi restaurante care ne-au contactat. Şi cu legile e destul de interesant la noi, pentru că nici cei de la Direcţia de Sănătate nu ştiu cum trebuie să fie, dar au spus că vor învăţa cu noi. E o investiţie mare. Nu aş putea să dau o cifră, dar e nevoie de utilaje. Costă şi maşinăria pentru ambalat”, a mai afirmat Marisha Zaporojan.

Planurile sunt mari. Intenţia lor este să producă brânză pentru raw veganii din România, Republica Moldova şi Ungaria. Preţul brânzei vegane este pe măsura nucilor de caju. Deloc mici: 25 de lei 160 de grame.

Până atunci, pe lângă producţia de brânză, Ştefan se ocupă şi de firma lui firmă de instalaţii, iar Marisha organizează tabere, zile onomastice şi alte evenimente pentru copii.