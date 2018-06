Doi scriitori din Timişoara s-au trezit subiecte la Bacalaureatul din Republica Moldova: “E un fel de canonizare în timp ce eşti în viaţă”

Robert Şerban şi Radu Pavel Gheo , doi scriitori din Timişoara, au aflat cu surprindere că operele lor au fost subiecte la examenul de Bacalaureat în Republica Moldova.

La sfârşitul săptămânii, absolvenţii liceelor de profil umanist, au avut de rezolvat la testul de limbă română două subiecte ce ţin de scriitori români contemporani.

Subiectul I era legat de poezia “Ce mai rămâne din viaţă”, de Robert Şerban:

“E o mare şi plăcută surpriză, trebuie să recunosc, că una dintre poeziile mele să fie subiect la Bacul de limba română din Republica Moldova. Am fost la Chişinău anul trecut, pentru prima dată, la invitaţia profesorului de limbă şi literatură română Sergiu Orehovschi, de la Liceul Teoretic „Spiru Haret”, unul dintre cele mai bune din capitala Moldovei. Am avut întâlniri cu elevii, le-am citit poezie, am răspuns la întrebările lor, am discutat despre literatură, despre cărţi şi scriitori, ba chiar şi despre viaţa personală. Erau curioşi, interesaţi, citiţi.



Şi iată că aflu că acea minunată întâlnire cu liceeeni a... continuat în importantul examen de Bacalaureat”, a declarat Robert Şerban.





"Oamenii sunt convinşi că în poezii nu se întâmplă nimic că ele ar trebui citite după moarte când e bine să nu mai ai pofte idei oamenii nu deschid cărţi subţiri iar dacă o fac observă imediat că înăuntru sunt puţine cuvinte pe rând puţine cuvinte pe pagină în rest alb mult alb şi le închid repede fără să le spună nimeni oamenii ştiu însă că poezia este ceea ce rămâne din viaţă după ce o trăieşti". Poezia “Ce mai rămâne din viaţă” este din volumul “Cinema la mine-acasă”- editura Cartea România din 2006.

Elevii au avut de propus un sinonim contextual pentru cuvintele: “convinşi”, “nu se întâmplă”, “cărţi”, “pofte”; au avut de scris patru expresii frazeologice sau locuţiuni care conţin verbul „a deschide”, să explice rolul stilistic al adverbelor din secvenţa subliniată, să interpreteze, în text coerent de 5-6 rânduri, semnificaţia unei figuri de stil din poem, să propună pentru acest poem un titlu propriu, exprimat printr-o îmbinare de cuvinte, argumentându-şi opţiuneaşi să comenteze, într-un minieseu de 10-12 rânduri, mesajul global al textului, în raport cu afirmaţia „Poezia reprezintă o revoltă spirituală împotriva hazardului naşterii”, cu raportare la motive, imagini, simboluri sau idei.

Nu-mi dau seama cum se aleg subiectele. Probabil că există o comisie de profesori, dar care care sunt oameni deschişi dacă încearcă să aducă literatura contemporană aproape de elevi. Marea poveste cu necititul e acesta. Le dai să citească nişte poveşti, nişte persojaje de care sunt foarte îndepărtaţi, şi atunci ajung să nu mai citească. Cred că în zona de literatură, şcoala ar trebui să înceapă de la contemporani, e din ziua de azi, e despre ei, despre noi toţi. Apoi să te îndepărtezi”, a mai spus Robert Şerban.



“Habar nu am cum ajuns acolo”

La subiectul II, absolvenţii au avut de caracterizat personajul „Mariana” din opera „Noapte bună, copii”, de Radu Pavel Gheo.