Director de teatru recunoscut pentru perfomanţe, schimbat din funcţie pentru că îi lipseşte o diplomă. Primarul: „Nimeni nu e mai presus de lege“

Directorul Teatrului German din Timişoara, schimbat din funcţie, deşi a perfomat, pentru că nu are diplome

Instalat în funcţia de director al Teatrului German din Timişoara în anul 2007, Lucian Vărşăndan a fost reconfirmat, în 2012, pentru un nou mandat de cinci ani în fruntea instituţiei aflate în subordinea Primăriei Timişoara. Conform procedurilor, la mandatul de director al lui Vărşăndan a fost supus în luna aprilie a acestui an unei evaluări, iar în urma acestei evaluări, directorul Teatrului German a obţinut nota 9,88, raportul de evaluare fiind aprobat de Consiliul Local.

Obţinerea unei note mai mari de 9 la evaluarea managementului îi permite unui director să depună un nou proiect de management care să fie evaluat în vederea reconfirmării pe funcţie. Aşa s-a întâmplat şi în cazul lui Lucian Vărşăndan, în cazul căruia Primăria Timişoara a început demersurile pentru reconfirmarea pe funcţie.

Astfel, în 19 septembrie 2017 pe site-ul Primăriei Timişoara a fost postat un anunţ prin care primăria făcea public faptul că a demarat procedurile pentru reconfirmarea pe funcţie a lui Vărşăndan. „În temeiul prevederilor art 43^1 din OUG 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, actualizată, în cazul în care rezultatul evaluării finale, este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate. În acest context, dl Lucian Vârşăndan, directorul Teatrului German de Stat din Timişoara va depune în data de 25.09.2017 un nou proiect de management, în vederea încheierii unui nou contract de management pentru perioada 2017 – 2022”, se arată în anunţul Primăriei Timişoara.

Lucian Vărşăndan susţine că proiectul era deja depus, urmând ca la data anunţată să aibă loc interviul pe marginea proiectului depus. Fostul director al Teatrului German spune că a fost anunţat telefonic că interviul va fi reprogramat. „După acea comunicare telefonică, nu am mai primit niciun semn. Singurul script pe care l-am mai primit de la primărie a fost după ce mandatul meu încetase. Era un înscris prin care primăria mă deleagă ca interimar până la organizarea concursului”, a declarat Lucian Vărşăndan, care nu a acceptat interimatul.

Performant, dar fără studii

Primarul Nicolae Robu susţine că Primăria Timişoara este în imposibilitatea de a-i prelungi mandatul de manager lui Lucian Vărşăndan, chiar dacă acesta a performat pe funcţie, pentru că Vărşăndan nu îndeplineşte condiţia cerută de lege în privinţa studiilor.

„Rodica Aurelian, şefa Serviciului Resurse Umane, scoate din lege cerinţa ca directorul unei astfel de instituţii să aibă studii de licenţă în domeniile 1, 2, 3. Dânsul nu le are. Despre asta este vorba. (…) Nimeni nu e mai presus de lege, nici măcar cineva performant. Cum am putea noi, pe motiv că cineva a greşit la un moment şi inclusiv s-a ajuns la un vot în Consiliul Local, că toată lumea îl apreciază, să se meargă pe o procedură. În momentul în care cineva sesizează «Vedeţi că el nu îndeplineşte o condiţie de domeniul studiilor de licenţă», cine îşi poate permite să nu respecte legea? Eu nu-mi permit aşa ceva, pentru nimeni şi nimic în lume, am spus de 1.000 de ori”, a declarat primarul Nicolae Robu.

Edilul susţine că s-a greşit când s-au demarat procedurile pentru reconfirmarea pe funcţie a lui Vărşăndan, dar nu se putea persista în greşeală. „Dacă cineva a greşit la un moment dat, trebuie să persistăm în greşeală sau trebuie să vedem, stai puţin, că legea prevede altceva?”, a mai spus Robu.

„Sunt lăsat fără niciun argument”

Chiar dacă nici primarul nu a spus care este articolul de lege în baza căruia Primăria Timişoara a refuzat reconfirmarea pe funcţia de manager al lui Vărşăndan, se pare că refuzul primăriei este justificat în baza articolului 3 al OUG 189/2008, care a fost modificat în 2015 şi care prevede că „managementul instituţiilor publice de cultură poate fi incredintat unei persoane fizice care îndeplineste cumulativ următoarele condiţii (…) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei”.

Lucian Vărşăndan, care este licentiat în Litere şi Drept, susţine că nici până la această oră Primăria Timişoara nu i-a comunicat care sunt studiile pe care trebuie să le deţină pentru a putea fi reconfirmat pe funcţie. „Nu mi s-a comunicat niciodată să prezint vreo diplomă. Nu ştiu ce ar fi în neregulă cu studiile sau alte condiţii pe care să le îndeplinesc. Nu se întrevedea că ar exista astfel de probleme. Dacă ar exista această certitudine, că lucrurile sunt foarte bine consolidate, dacă convingerea e fundamentată, de ce nu mi s-a comunicat niciun înscris prin care să mi se comunice că nu îndeplinesc condiţiile. Eu sunt lăsat fără niciun fel de argument. Eu nu ştiu să vă spun acum care sunt studiile pe care ar trebui să le am sau nu”, a declarat Lucian Vărşăndan pentru „Adevărul”.