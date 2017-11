Au reînceput lucrările la luxosul hotel din Piaţa Sf.Gheorghe. Milionarul Darius Jumanca s-a înţeles cu proprietarii care l-au dat în judecată

În noiembrie 2016, Tribunalul Timiş a decis suspendarea autorizaţiei de construcţie a Hotelului Sf.Gheorghe, până la finalizarea definitivă a procesului. Decizia de anulare a autorizaţiei şi de sistare a lucrărilor fost emisă într-un proces deschis de o asociaţie de locatari vecină, care a reclamat mai multe ilegalităţi în emiterea autorizaţiei. Şi anume, că unul dintre proprietari nu şi-ar dat acceptul pentru construcţie, în ciuda faptului că vechiul imobil era deja în paragină.



“A fost o înţelegere cu vecinii, aceştia şi-au retras plângerea în instanţă. Aşteptăm aprobarea de la Ministerul Culturii, legată de partea de arheologie. S-a făcut o descărcare pe o parte, dar mai au o suprafaţă foarte mică. Nu avem ce să facem, dar sunt anumite lucrări care se pot face, pe porţiunea unde avem descărcare arheologică”, a declarat Darius Jumanca pentru "Adevărul".

Omul de afaceri susţine că într-un an şi jumătate lucrările ar trebuie să fie gata.

“De un an de zile stăm cu lucrarea. În mod normal, noi am făcut un calcul, să fie gata într-un an jumătate şi doi ani. Ţinând cont că e în zonă istorică. Partea de consolidare a fost făcută, acum sper ca într-un an, un an jumătate trebuie să fie gata”, a mai spus Jumanca.Lucrările au fost sistate în 2016