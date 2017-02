Scandal de proporţii în Bumbeşti Jiu. Şase tineri s-au tăiat cu cuţitele, iar poliţiştii au tras focuri de avertisment

Poliţiştii au intervenit şi au fost nevoiţi să folosească armamentul din dotare pentru a-i potoli pe scandalagii. Tinerii s-au tăiat, iar patru dintre ei au ajuns la spital.

Am avut patru persoane care au venit cu ambulanţa, în urma unot tăieturi făcute cu cuţitul, din câte am înţeles. A fost un caz mai mgrav, cu o plagă tăiată la nivelul obrazului stâng şi o plagă înjunghiată hemitorace lateral stâng. Pacientul a fost echilibrat hemodinamic. Am sutura în regiunea facială şi craniană, iar plaga nu crează probleme. Pacientul avea o respiraţie bună. Pentru investigaţii suplimentare l-am trimis la UPU Târgu Jiu. Un alt pacient are o plagă tăiată penetrantă în regiunea coapsă posterioară picior stâng suturat, iar ceilalţi doi cu plăgi la mâini. Ceilalţi trei au fost lăsaţi să meargă acasă“,