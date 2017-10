Proprietarii de cabane din Rânca merg în Republica Moldova să caute angajaţi. „La noi nu prea mai vrea nimeni să lucreze“

Sâmbăta viitoare, pe 14 octombrie, va avea loc o întâlnire în localitatea Ungheni cu autorităţile locale şi moldovenii care sunt interesaţi să muncească în pensiunile şi hotelurile din Rânca. Proprietarii de spaţii de cazare din Rânca au nevoie de cel puţin 60 de lucrători în diferite meserii, de la cameriste sau ospătar şi până îngrijitori sau recepţioneri. Constantin Pănescu, preşedintele Asociaţiei Concesionarilor din Rânca, va fi prezent la întâlnirea de la Ungheni, unde speră să găsească persoane interesate să lucreze în Gorj.

„Investitorii din Rânca au completat o listă cu posturile de care au nevoie. Au expus şi media salariului, între 300 şi 500 de euro pe lună. La noi nu prea mai vrea nimeni să lucreze. Am dat anunţuri peste tot şi nu am găsit persoane interesate să lucreze. Toată lumea vrea salarii mai mari. Mi s-a întâmplat de multe ori să luăm tineri, să-i formăm şi, după şase luni sau un an, să plece în străinătate. La noi se lucrează după un alt program. Avem angajaţi care nu pot să meargă acasă. Astfel, lucrătorii beneficiază de cazare şi masă. Sunt nişte cheltuieli în plus pe care nimeni nu le ia în calcul. Eu le ofer salariaţilor un salariu minim pe economie, cazare şi masă, pentru o perioadă lucrată de două săptămâni. Eu am nevoie de ajutori de bucătar, de pizzeri şi de camerist“, ne spune Constantin Pănescu.





Zona Rânca este situată la o altitudine de peste 1600 de metri în Munţii Parâng, la o distanţă de aproape 20 de kilometri de oraşul Novaci, cea mai apropiată localitate. În aceste condiţii, costurile cu transportul sunt foarte ridicate, astfel că angajatorii sunt dispuşi să ofere lucrătorilor cazare şi mâncare.

Constantin Penescu susţine că sunt anumite probleme de natură birocratică cu privire la angajarea moldovenilor: „Cu paşaportul de moldovean nu poate să stea mai mult de trei luni pe teritoriul României. Legislaţia românească ar fi trebuit să rezolve aceste probleme“.

Elevii de liceu de la clasele de turism vin Rânca pentru a face practică, iar unii dintre ei aleg să se întoarcă, după finalizarea liceului, şi să se angajeze. „Ne mai salvăm cu elevii de la clasele de turism de la liceu, care vin şi fac practică la noi, iar după ce termină studiile vin să se angajeze. Avem o elevă care a dat bacalaureatul şi a venit apoi să lucreze. A învăţat destul de bine. Mai avem un elev care face practică la noi şi, apoi, vrea să vină să lucreze“, a mai precizat Pănescu.