Fostul şef al Poliţiei Gorj, candidat independent la Primăria Târgu Jiu: „Colegii din primărie ar fi bine să-şi facă biroul în scările de bloc“

Caragea a declarat că va muta birourile funcţionarilor în scările de bloc, pentru a fi mai aproape de cetăţenii oraşului:

Doresc să particip activ la bunul mers al judeţului şi al urbei şi, mai ales, să promovez câteva idei pe care le-am învăţat, le-am văzut la alţii sau pe care le-am învăţat de la alţii. M-am hotărât să candidez pentru a le oferi cetăţenilor din Târgu-Jiu ceea ce am văzut, am învăţat şi am trăit în cu privire la ceea ce înseamnă o urbe liniştită din punct de vedere al siguranţei cetăţeanului, cu o circulaţie fluentă, cu funcţionari ai primăriei care trebuie să fie ei în slujba cetăţenilor, şi nu cetăţenii care să plângă pe la uşile lor. Cel mai bun lucru pentru colegii din primărie ar fi să-şi facă biroul în scările de bloc, la asociaţiile de locatari. În primărie, unde este aglomeraţie, trebuie să treacă dimineaţa şi la sfârşitul programului”.