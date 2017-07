VIDEO Grindină imensă pe Valea Dâmboviţei

Şi la munte a plouat cu grindină . Turiştii suprinşi la Moroieni au fost nevoiţi să tragă pe dreapta. Mulţi dintre ei s-au ales cu geamurile la maşini crăpate de bucăţile de gheaţă.

PROGNOZA METEO pentru luni şi marţi

Vremea se va mentine călduroasă în cea mai mare parte a ţării, local caniculară după-amiaza în vest şi în sud, iar disconfortul va fi ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să atingă şi să depăşească pragul critic de 80 de unităţi, informează ANM.

Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 28 si 37 de grade. Cerul va fi variabil, cu innorări temporar accentuate după-amiaza si seara in estul teritoriului, precum si in zonele de deal si de munte, iar noaptea in jumătatea de vest, unde local vor fi averse, descărcări electrice si intensificări de scurtă durată ale vantului, ce pot lua si aspect de vijelie. Izolat vor fi căderi de grindină si cantităti de apă de peste 25 l/mp. In restul teritoriului astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restranse. Minimele termice se vor situa intre 14 si 24 de grade.