VIDEO Elevii navetişti din Pucioasa îndură cu greu condiţiile oferite de transportatori

"...am ajuns in curtea de la Atyc-Pucioasa in care se aflau 2 autobuze si 3 microbuze printre care si cel cu care trebuia sa ajung eu acasa, la Gura Vulcanei. Masina era deja plina de persoane, iar multi dintre copiii de la Vulcana nu au ajuns. M-am dus la sofer sa ii spun ca in situatia asta nu am unde sa urc si l-am intrebat unde sunt si restul soferilor pentru ca si cei din Branesti (o ruta prin care trecem zilnic) voiau sa urce. Raspunsul a fost scurt si la obiect "NU SUNT".

Cand am auzit m-am revoltat si m-a trimis sa vorbesc cu asa zisul "paznic" (un nene in varsta, cu ochelari si parul mai lung) sau ce dumnezeule este pentru ca doar sa ne jigneasca stie. M-am dus frumos inauntru in speranta ca macar gasesc o persoana, dar bineinteles omul acela nu era, ca na cand vede ca situatia e cam nasoala se ascunde, dar in schimb am gasit un sofer care dormea bine mersi pe o canapea improvizata, PRETEXTUL FIIND CA "se simte rau".