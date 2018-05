Garajele de pe Crăiţelor, „greu de ucis“. De ce nu pot fi dărâmate

„Vorbim de aproape 10.000 mp străzi şi trotuare, lucrări de preluare a apelor pluviale, intervenţii la iluminatul public. Tot aici, anul trecut, a fost realizat şi un loc de joacă. În cel mult 2 săptămâni vom finaliza toată zona", a precizat edilul Cristian Stan.

O problemă pentru municipalitate este reprezentată de câteva garaje inestetice care nu pot fi dărâmate.

"În şedinţa Consiliului Local, am solicitat acordul în vederea cumpărării acestor terenuri. Am obţinut acordul, am realizat şi raportul de evaluare. Vreau să vă spun că sumele care ne sunt cerute de proprietari depăşesc chiar şi de 5 ori valoarea rezultată din raportul de evaluare. În aceste condiţii, este imposibil pentru noi să cumpărăm aceste garaje. Bineînţeles, vom insista ca proprietarii să vină şi să-şi îngrădească proprietăţile şi să se comporte ca adevăraţi proprietari, având şi obligaţii, nu numai drepturi", a mai spus Stan.

În luna martie, p este 100 de garaje inestetice, din microraionul IX, strada Radu Gioglovan, au fsot demolate pentru a face loc unei parcări moderne şi spaţii verzi. S-a eliberat, astfel, un teren de aproape 9.000 de metri pătraţi, iar în prezent au demarat lucrările de pregătire a terenului şi realizarea unei canalizări pentru scurgerea apelor pluviale.





„Microraionul IX din Târgovişte intră într-un amplu program de reabilitare. Suntem într-o zonă în care nu au fost făcute investiţii de foarte mult timp, într-o zonă care era sufocată de garaje. Peste 100 de garaje au fost dezafectate până acum aici. Aş vrea să menţionez faptul că lucrările ce urmează a fi efectuate vizează o suprafaţă de aproximativ 9.000 de metri pătraţi, lucrări în principal derulate de către Municipal Construct. Eu cred că în urma lucrărilor de reabilitare se vor obţine undeva la 150-160 de locuri de parcare, ţinând cont şi de ultima parcare care urmează să fie amenajată, cea din capătul străzii Radu Gioglovan”, a declarat primarul Cristian Stan.