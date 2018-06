Emoţii pentru Mutu înaintea dublei cu Chindia: „nu ne considerăm favoriţi”. Cine arbitrează primul meci

Mutu are emoţii înaintea barajului

Observatori vor fi Viorel Ilinca şi Eduard Dumitrescu. Meciul tur de sâmbătă se va disputa de la ora 19.00, iar returul este programat la Târgovişte în 13 iunie.

Adrian Mutu a vorbit, vineri, într-o conferinţă de presă despre dublă de baraj cu Chindia Târgovişte pentru rămânerea în Liga 1 Betano.

“Emoţiile sunt mari pentru că e o echipa bună, cu un atac bun, al treilea din Liga 2, cu peste 40 de goluri marcate. Trebuie să fim foarte atenţi şi concentraţi şi să dăm sută la sută. Altfel va fi dificil. E normal să fim favoriţi pentru că suntem o echipa de Liga 1, dar şansele sunt egale pe teren. Noi nu ne considerăm favoriţi”, a spus Mutu.

Fostul internaţional a mai declarat că obiectivul sau principal este salvarea de la retrogradare dar că, în măsură în care va menţine Voluntariul în prima liga, aşteaptă intariri serioase în pauză de vara.

“Sper să salvez echipa şi să-mi realizez obiectivul. Vom vedea ce se va întâmplă apoi. Am vorbit de două ori cu domnul Pandele de când am venit. Am şi eu unele condiţii pentru a putea face din echipa asta una mult mai puternică”, a mai declarat Mutu.

Prima manşă a barajului pentru Liga 1 are loc sâmbătă la Voluntari, cu începere de la ora 19:00, urmând că returul să se joace miercuri, 13 iunie, la Târgovişte.

