După ce au cucerit SUA, vor succesul şi în ASIA. Microroboţii cercetătorilor de la UVT concurează la Singapore

Evenimentul va avea loc la Sands Expo and Convention Centre, Marina Bay Sands - Singapore şi este organizat în cadrul prestigioasei conferinţe intrenaţionale ICRA - International Conference on Robotics and Automation, organizată sub egida IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers şi MNRA – Micro / Nano Robotics & Automation.

Probele MMC constau în dezvoltarea de soluţii inovative la scară mică, dedicate viitoarelor aplicaţii biomedicale şi nanotehnologiilor. Dispozitivele realizate de echipele participante vizează mai exact manipularea şi sortarea de celule, chirurgia minim invazivă sau asamblarea de structuri la scară micro şi nanometrică.





În 2015, la Seattle în SUA, la prima participare la un eveniment de mare anvergură, a fost desemnată revelaţia competiţiei, reuşind să ocupe locul I, respectiv locul al doilea, la doua din cele trei probe ale MMC. Experienţa din 2015 a oferit un plus de încredere echipei, iar efortul depus pentru îmbunătăţirea dispozitivului microrobotic s-a materializat în anul următor la Stockholm, în Suedia, printr-un parcurs excelent în cadrul competiţiei.

Echipa de cercetători, nu doar că a reuşit să se califice din nou în finală, ci a depăşit totodată performanţa precedentă, fiind singura echipă care a urcat la finele competiţiei de două ori pe treapta cea mai înaltă a podiumului, în cadrul galei decernării premiilor.

Anul acesta, echipa Universităţii ”Valahia” din Târgovişte a obţinut Marele Premiu al Salonului şi Premiul Societăţilor Comerciale în cadrul Salonului Internaţional al Inovării şi Cercetării ”Cadet INOVA’17”, organizat de Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, sub Înaltul Patronaj al Forumului Inventatorilor Români, inclus în Agenda Culturală a Sibiului.

Echipa UVT este formată din Ioan Alexandru IVAN, Florin DRAGOMIR, Ion Valentin GURGU, Nicolae Gabriel RĂDULESCU, Ioan Alin BUCURICĂ şi Ioana Daniela DULAMĂ va reprezenta, în perioada 26 mai – 2 iunie 2017, Universitatea ”Valahia” din Târgovişte la concursul Mobile Microrobotics Challenge (MMC).