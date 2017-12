Cele mai bune 10 filme de Crăciun din toate timpurile. Ce loc ocupă celebra serie „Singur acasă“

1. A Christmas Story

Potrivit unui top întocmit de goodhousekeeping.com, pe primul loc de află "A Christmas Story", un film de comedie american. Se bazează pe povestirile şi anecdotele semi-fictive ale autorului şi povestitorului Jean Shepherd (din cartea sa In God We Trust, All Others Pay Cash) cu unele elemente inspirate din Wanda Hickey's Night of Golden Memories.

Este regizat de Bob Clark. A devenit un film clasic de vacanţă şi este prezentat de mai multe ori la televiziune în timpul sezonului de Crăciun pe reţea TBS, de cele mai multe ori într-un maraton TV de 24 de ore.

2. Planes, trains and automobiles

Este un film de comedie american din 1987 scris, produs şi regizat de John Hughes. În film joacă Steve Martin ca Neal Page, un lucrător executiv în domeniul marketing-ului extrem de nervos, care se întâlneşte cu Del Griffith, interpretat de John Candy, un vânzător de inele pentru perdelele de la duş, mereu optimist, foarte vorbăreţ şi greoi în mişcări, care pare să trăiască într-o lume guvernată de un alt set de reguli.

3. Love Actually

Este un film britanic din 2003 creat în genurile comedie, romantic, dragoste. Scenariul prezintă diferite aspecte ale iubirii prin prezentarea a zece poveşti separate care implică o mare varietate de personaje, mai multe dintre ele fiind interconectate. Situat în Londra, filmul începe cu cinci săptămâni înainte de Crăciun, fiind prezentată o numărătoare inversă până la sărbătorile de iarnă, urmată de un epilog care are loc o lună mai târziu.

4. A Charlie Brown Christmas

Respins de comercialismul pe care îl vede în jurul său, Charlie Brown încearcă să găsească adevăratul sens al Crăciunului.

5. Holiday affair

Este un film de Crăciun, de război, romantic, de comedie. Este o producţie americana din 1949, produs şi regizat de Don Hartman şi scris de John D. Weaver.



6. The Polar Express

Este un film fantastic apărut în 2004, bazat pe cartea pentru copii cu acelaşi nume de Chris Van Allsburg. Filmul a fost produs de Castle Rock Entertainment în asociaţie cu Shangri-La Entertainment, ImageMovers, Playtone şi Golden Mean, pentru Warner Bros.

7. Four Christmases

Este un film de Crăciun de comedie. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Vince Vaughn şi Reese Witherspoon. Este cunoscut ca Four Holidays în Australia şi Noua Zeelandă şi ca Anywhere But Home în Ţările de Jos, Norvegia, Emiratele Arabe Unite şi Africa de Sud.

8. It's a Wonderful Life

Este un film de Crăciun din 1946 în regia lui Frank Capra. În 1998 a fost votat pe locul 11 în lista celor mai bune 100 de filme, listă realizată de Institutul American de Film, iar în 2007 s-a clasat pe poziţia 20. Scenariul se bazează pe povestirea "The Greatest Gift", pe care Philip Van Doren Stern a scris-o în 1939 dar a publicat-o în 1945. Filmul este considerat ca fiind unul dintre cele mai îndrăgite din cinematografia americană şi a devenit o tradiţie vizualizarea acestuia în timpul sezonului de Crăciun.

9. Home Alone

Singur Acasă este un film de comedie de Crăciun din 1990. Filmul este scris şi produs de John Hughes şi regizat de Chris Columbus. În film interpretează Macaulay Culkin în rolul lui Kevin McCallister. Filmul a fost nominalizat la două premii Oscar şi la două Globuri de Aur.

10. The Great Rupert