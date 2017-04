Românul devenit şef de promoţie al Universităţii din Strasbourg: „Facultatea este o perioadă de conştientizare a lumii în care trăim“

Bogdan Şestac, un tânăr din comuna suceveană Vama, a reuşit o performanţă remarcabilă: a devenit şef de promoţie al Şcolii de Afaceri a Universităţii din Strasbourg. Bogdan şi-a început studiile în localitatea natală, iar liceul l-a absolvit la Colegiul Naţional „Dragoş Vodă“ din Câmpulung Moldovenesc.

Încă din generală, Bogdan a făcut o pasiune pentru limba franceză, iar la liceu, îndrumat de profesoara Annemarie Penteleiciuc, a obţinut rezultate remarcable la această disciplină. Tânărul sucevean a participat la Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Franceză în toţi cei patru ani de liceu, a participat la schimburi internaţionale pe tema studierii limbii şi literaturii franceze, finanţate de Comisia Europeană şi a fost printre finaliştii Galei Premiilor în Educaţie în 2010, Secţiunea „Elevul anului“, organizată de Fundaţia Dinu Patriciu.

Cum arată o zi pierdută

„Mereu am considerat că nu sunt în competiţie cu nimeni, doar cu mine însumi, şi că trebuie să profit cât mai mult de oportunităţile vieţii pentru a mă dezvolta. Îmi amintesc că în liceu aveam o vorbă: «O zi fără cel puţin un cuvânt nou învăţat în limba franceză este o zi pierdută». Mereu încercam să realizez mai mult. Dacă aveam de terminat două exerciţii ca temă pentru acasă, făceam patru. Nu ai cum să progresezi altfel, pentru că fiecare elev are ritmul lui de învăţare şi o materie preferată“, a declarat Bogdan Şestac.

Tânărul recunoaşte că o contribuţie importantă în dezvoltarea sa a avut-o profesoara de limba franceză Annemarie Penteleiciuc, care i-a fost mentor în anii de liceu. Aceasta i-a dezvoltat îndeosebi partea artistică a limbii franceze, a participat alături de el la concursuri, l-a sprijinit în efortul de a obţine bani pentru deplasări, atunci când concursurile nu integrau această parte în organizarea lor, a investit în el timp şi energie, iar astăzi, pe cei doi îi leagă o frumoasă prietenie după această colaborare de succes.

Bursier al partidului Angelei Merkel

După terminarea liceului, Bogdan Şestac a urmat cursurile Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii Bucureşti, specializarea Ştiinţe Politice cu predare în limba franceză. Dorind să continue pe drumul deja trasat în liceu în ceea ce priveşte dezvoltarea limbii franceze, a aflat că această facultate îmbină ştiinţele politice cu mediul de învăţare francofon.

„Facultatea a fost o perioadă de conştientizare a lumii în care trăim din punct de vedere politic, economic şi cultural. Am reuşit să particip la numeroase schimburi de tineret internaţionale în Turcia şi Ucraina, am vizitat prima dată Parlamentul European de la Bruxelles, graţie domnului Cristian Preda, care a fost profesorul nostru de ştiinţe politice. Am devenit bursier al Fundaţiei «Konrad Adenauer», un centru de cercetare al partidului creştin-democrat, condus de Angela Merkel, o experienţă care a completat foarte bine cunoştinţele dobândite la facultate“, a explicat Bogdan.